السعودية: أعلى مستوى لإنفاق المستهلكين في شهرين

وبحسب رصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" استند إلى بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، بلغ إنفاق المستهلكين خلال الأسبوع المنتهي في 29 أغسطس نحو 8.55 مليار ريال، مقارنة بنحو 6.6 مليار ريال للأسبوع الذي سبقه، وبزيادة بلغت 1.95 مليار ريال.وسجل إنفاق المستهلكين عبر نقاط البيع خلال الأسبوع الماضي أعلى مستوى إنفاق في آخر ثمانية أسابيع، وبالتحديد منذ الأسبوع المنتهي في 4 يوليو الماضي والبالغ حينه 10.46 مليار ريال.

وسجلت أغلبية القطاعات نموا في مبيعات نقاط البيع الأسبوع الماضي مقابل تراجع قطاع واحد فقط، وهو قطاع "الفنادق"، حيث تراجع الإنفاق للقطاع بنسبة طفيفة 1.4 في المائة وبقيمة مبيعات 134.4 مليون ريال.

وكان قطاع التعليم الأكثر نموا بنحو 308 في المائة، وذلك عبر مبيعات 757.5 مليون ريال ليواصل مبيعات القطاع نموه للأسبوع الثالث على التوالي، وذلك بالتزامن مع عودة الدراسة، وهو يعد الأعلى منذ بداية نشر عمليات نقاط البيع الأسبوعية في منتصف مايو الماضي.

كذلك نما قطاع الترفيه والثقافة بنحو 71.6 في المائة ومبيعات 402.8 مليون ريال، تلاه قطاع "الاتصالات" كثالث القطاعات من حيث النمو بنحو 53.6 في المائة ومبيعات 72.2 مليون ريال.

وحول القطاعات الأكثر إنفاقا، نمت مبيعات قطاع "الأطعمة والمشروبات" بنحو 35 في المائة لتبلغ 1.43 مليار ريال وهو يشكل 17 في المائة من إجمالي مبيعات أجهزة نقاط البيع، كما نمت مبيعات قطاع "المطاعم والمقاهي" بنحو 11.7 في المائة لتبلغ 958.1 مليون ريال.