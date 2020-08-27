إطلاق المزرعة العمودية سمارت أكرز في دولة الإمارات بنجاح

أعلنت سمارت أكرز عن اطلاق عملياتها بنجاح الأسبوع الحالي موفرةً لجمهورها من المقيمين والشركات داخل الدولة مجموعة من الخضروات الطازجة الغنية بالمواد المغذية. وقد رافق إطلاق مزرعة أغريتيك AgriTech هذا الأسبوع سلسلة من الجولات التي شهدت حضور شخصيات بارزة وعدد من المسؤولين الحكوميين والسفراء الذين اطلعوا على وحدات المزرعة المُصمَّمة وفق أحدث التقنيات.



وقد حضر فعالية الإطلاق كوون يونغ-وو، سفير جمهورية كوريا الجنوبية لدى دولة الإمارات، ومريم المهيري، وزيرة دولة للأمن الغذائي، حيث تم اصطحابهما في جولة للتعرف على وحدات المزرعة والتقنيات المتطورة التي تستخدمها شركة سمارت أكيرس لإنتاج مجموعة متنوعة من الخضروات.

جاءت هذه الزيارات في إطار التعاون المشترك بين سمارت أكيرس وn.thing، وهي شركة تقنية كورية تولت تصميم وحدات المزرعة باستخدام نظام تكنولوجي قائم على إنترنت الأشياء وحاصل على الجوائز لرفع معدل الانتاج ومراقبته، وهو نظام لا تقتصر مميزاته على تقليل استهلاك الموارد فحسب، ولكنه ينتج محاصيل عالية الجودة أيضًا. وقد أتاحت هذه الجولات لشخصيات بارزة من كلا البلدين فرصة مثالية للتعرف عن كثب على آخر تطورات شركة سمارت أكيرس ومستقبل الزراعة العمودية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

تأسست شركة سمارت أكيرس بهدف تعزيز الأمن الغذائي في الإمارات وتطوير القدرات الزراعية للدولة من خلال توفير حل للتهديدات الاجتماعية والاقتصادية المحتملة، مثل الأوبئة والتأثيرات المناخية التي تتعرض لها منطقة الشرق الأوسط حالياً. وتقدّم الشركة المتخصصة في مجال الزراعة العمودية، وتولى تأسيسها فريق من الخبراء يضم الإماراتي عبدالله الكعبي، الرئيس التنفيذي للشركة، وشون لي، مدير الشركة، وأفيسيش فونجسافان، مدير المشروع الرئيسي، نظامًا زراعياً فريدًا من نوعه يعمل على توفير عدد من المحاصيل الزراعية الأعلى إنتاجيةً في قطاع الزراعة العمودية في دولة الإمارات، علاوة على المشاركة في بناء مستقبل جديد لإنتاج الأطعمة النظيفة وتمكين الشركات والأفراد من الحصول على منتجات زراعية محلية عالية الجودة.

بهذه المناسبة، قال شون لي، مدير شركة سمارت أكيرس: "بالنيابة عن جميع أعضاء فريق سمارت أكيرس، نفتخر بأن نكون جزءًا من المشهد الزراعي دائم التطور في دولة الإمارات العربية المتحدة. يقع مستقبل أمننا الغذائي على عاتقنا جميعًا، ونحن متحمسون لزراعة هذه المنتجات المستدامة إلى جوار العديد من المزارع العمودية الأخرى في المنطقة. أمامنا طريق طويل حتى نتمكن من تحقيق أحلامنا، ولكن حتى ذلك الحين سنواصل عملنا الدؤوب لزراعة وتقديم خضروات عالية الجودة لمجتمعنا والعالم بأسره".