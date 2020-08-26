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الأربعاء 26 أغسطس 2020 08:30 ص

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شاهد أول متجر عائم لشركة "آبل" في سنغافورة على هيئة فانوس

تحرص أبل على التميز بالتصميم الخارجي لمتاجرها وتظهر صور متجرها الجديد استلهام فكرة الفوانيس العائمة فوق الماء في سنغافورة ليكون تصميم متجرها الجديد

شاهد أول متجر عائم لشركة "آبل" في سنغافورة على هيئة فانوس
شاهد أول متجر عائم لشركة "آبل" في سنغافورة على هيئة فانوس
شاهد أول متجر عائم لشركة "آبل" في سنغافورة على هيئة فانوس
شاهد أول متجر عائم لشركة "آبل" في سنغافورة على هيئة فانوس
شاهد أول متجر عائم لشركة "آبل" في سنغافورة على هيئة فانوس
شاهد أول متجر عائم لشركة "آبل" في سنغافورة على هيئة فانوس
تصميم متجر أبل في باتكوك

وتنوي الشركة افتتاح أول متجر عائم في العالم على الواجهة البحرية في سنغافورة، والتي تعرف باسم أبل مارينا باي ساندس ليكون المتجر الجديد الأول من نوعه في العالم الذي يطفو على الماء.

يحمل المتجر ذات اسم  فندق ومنتجع فاخر باسم مارينا باي ساندس،  وهو ثالث متجر للشركة الأمريكية العملاقة في سنغافورة.

وتضفي أضواء المتجر ليلا أخيلة ملونة وبديعة على سطح الماء، مع  المتجر  الذي يعد رقم 512 للشركة على مستوى العالم، وأنه سيفتتح قريبًا، وسيشار إليه باسم “لاتارن أون ذا باي lantern on the bay” ، بحسب موقع ذا فيرج .

سيتقيد المتجر بالإجراءات ذاتها الموجودة في متاجر “آبل” الأخرى في سنغافورة لناحية جهود الصحة والسلامة المستمرة لمكافحة جائحة كورونا.

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