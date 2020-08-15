أكبر خسارة للوظائف في بريطانيا مع استعداد متاجر دبنهامز لخطة تصفية يسرح فيها 14 ألف موظف

أشارت رويترز إلى قيام شركة دبنهامز بتعيين مستشارين لوضع خطط للتصفية المحتملة عقب أداء سلبي أعقب تفشي جائحة فيروس كورونا -كوفيد -19التي تسببت بتسريح قرابة 730 ألف بريطاني.

و عينت سلسلة متاجر دبنهامز البريطانية شركة هيلكو كابيتال -Hilco Capital- لوضع خطط طوارئ لتصفية محتملة للسلسلة في حالة فشل محاولة بيع الشركة على الأرجح.

وقالت دبنهامز يوم الثلاثاء إنها ستلغي 2500 وظيفة أخرى ، مع اتخاذ "جميع الخطوات الضرورية" لمنح السلسلة كل فرصة لمستقبل قابل للحياة.

وقالت الشركة إن الخطوة لتعيين هيلكو كابيتال ، التي أوردتها شبكة سكاي نيوز لأول مرة يوم السبت ، كانت جزءًا من تلك العملية ولكنها ليست مؤشرًا على أن التصفية كانت نتيجة محتملة.

وقالت دبنهامز في بيان "تتداول دبنهامز بقوة حيث أعيد فتح 124 متجرا وتحقق مركزا نقديا جيدا."

"عيّن المسؤولون مستشارين لمساعدتهم في تقييم النطاق الكامل للنتائج المحتملة التي تشمل احتفاظ الملاك الحاليين بالعمل ، وترتيبات مشروع مشترك جديد محتمل (مع مستثمرين حاليين ومحتملين) أو بيع لطرف ثالث."