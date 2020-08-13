إيس يفتتح متجره الجديد في دبي في تاون سنتر جميرا

حيث يقع في تاون سنتر، أحد أشهر الأماكن الترفيهية وتناول الطعام على شارع شاطئ جميرا. كما يتميز المتجر بمساحة بيع بالتجزئة تبلغ 4,294 قدمًا مربعًا. وهو يقدم للعملاء مجموعة واسعة من المنتجات عبر أربع فئات رئيسية: الأعمال اليدوية (اصنعها بنفسك) والأدوات، والدهانات والحياة الخارجية، والصيانة والحياة المنزلية.

مع أكثر من 4000 منتج من المنتجات الأكثر مبيعًا لتحسين المنازل ونمط الحياة، فإن المتجر يمنح العملاء الخيارات المتنوعة بالإضافة إلى الراحة. ستجِد المنتجات الأكثر مبيعًا من علامات تجارية مشهورة عالميًا مثل بوش وجوتن ودايسون وجاردينا وبرابانتيا ونيوتري بوليت وكارشر بالإضافة إلى منتجات حصرية تشمل أدوات يدوية ومثبتات تحمل علامة "إيس".

وقد صرَّح ميديريك باين، مدير إدارة مجموعة العلامات التجارية في مجموعة الفطيم قائلًا: "إن متجر إيس الجديد يُقربنا أكثر من المقيمين في منطقة جميرا وما حولها. ونود اعتبار موقع متجرنا الجديد أنه متجر مجتمع الحيّ حيث يمكن للعملاء المحليين العثور على منتجات الأعمال اليدوية وتحسين المنازل بأسعار تنافسية بكل راحة في مكانٍ واحد".

يقدم متجر الإكسبرس أيضًا خدمات مجانية ذات قيمة مضافة مثل خلط الدهان والتوصيل المنزلي والتركيب بالإضافة إلى فريق عمل مُدرَّب ومتعاون. كما يحتوي المتجر على كشك أونلاين لمساعدة العملاء على اكتشاف مجموعتنا الكاملة من المنتجات.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن لعملائنا الاستفادة من العروض الحصرية، والاسترداد النقدي على المشتريات، وعروض 2 مقابل 1 وغيرها مع برنامج الولاء "مكافآت بلو". كل ما تحتاج إليه هو تنزيل تطبيق الفطيم بلو من "جوجل بلاي" أو"آب ستور" للاستمتاع بتجربة أكثر نفعًا في كل مرة تتسوق لدينا.

متجر إيس إكسبرس مفتوح طوال أيام الأسبوع، من الساعة 10 صباحًا إلى الساعة 10 مساءً. وكجزء من الافتتاح، يُقدم إيس عرض ترويجي خاص "أنفقوا ووفّروا" من 14 يوليو وحتى 2 أغسطس. أنفق 250 درهم واحصل على خصم بقيمة 50 درهم على منتجات مُحددة عبر جميع الفئات. مع وجود جميع الإجراءات الاجتماعية وغيرها من تدابير السلامة، نحن مستعدون لاستقبال المتسوقين في متجرنا؛ ونتطلع إلى تأسيس العلامة التجارية كوُجهة مريحة للعائلات في جميرا والمناطق التي حولها.