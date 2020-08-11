استعادة شركات دبي للنمو لأول مرة منذ بداية جائحة كوفيد 19

بلومبرغ: شهد الاقتصاد غير النفطي في دبي نموا في شهر يوليو لأول مرة منذ تفشي وباء كورونا ووقف حركة السفر العالمي والتجارة، لكن هذا التحسن رافقه عمليات تقليص للوظائف وتوقعات ضعيفة للشركات بحسب أي اتش اس ماركت. وأظهرت معطيات أي اتش اس ماركت ارتفاع مؤشر مديري المشترين في دبي لمستوى 51.7 الشهر الماضي بعيدا عن النقطة 50 التي مثلت في يونيو بداية النمو عقب الانكماش.



ويلفت ديفيد أوين، خبير الاقتصاد في أي اتش اس ماركت في تقرير صدر اليوم الثلاثاء، إن بيانات مؤشر مديري المشتريات لشهر يوليو للقطاع الخاص غير النفطي بدبي أعطت نقطة بدء الانتعاش بعد "كوفيد -19".

واستفادت الشركات في دبي من رفع اجراءات كوفيد19 أمام الزوار الاجانب ودخول السياح إليها منذ 7 يوليو

ونجحت الإمارات العربية المتحدة فيي ضبط انتشار العدوى بعد تخفيف العديد من الإجراءات المفروضة لوقف المرض.

وقالت أي اتش اس ماركت إن لجنة التقييم أشارت إلى زيادة في طلب المستهلكين مع تراجع القيود. وشهدت الشركات أيضًا مبيعات إضافية حيث بدأت الرحلات الدولية في العمل مرة أخرى وأعيد فتح الوجهات السياحية.

وكانت المكاسب في الإنتاج والأعمال الجديدة وراء أول نمو في الاقتصاد غير النفطي في خمسة أشهر. وكان معدل نمو الإنتاج هو الأسرع حتى الآن في عام 2020 بحسب التقرير.

لكن سوق العمل ومعنويات الشركات كانت أقل تفاؤلاً حيث لا تزال الشركات تتطلع إلى خفض التكاليف. وانخفض التوظيف للشهر الخامس على التوالي في يوليو.

وخف التفاؤل بأن النشاط سيرتفع في الأشهر الـ 12 المقبلة للمرة الأولى منذ أبريل ، حيث وجدت IHS Markit تباينًا أكبر بين الشركات حول ما إذا كانت تتوقع استعادة مستويات الإنتاج بحلول الصيف المقبل.

وقال أوين: "مع تراجع الهوامش واستمرار المبيعات عند مستويات ضعيفة نسبيًا ، استمرت الشركات في تقليص الوظائف من أجل خفض تكاليف التوظيف، إلا أن معدل تقليص الوظائف كان يتراجع منذ شهر يونيو ".





