وزارة التجارة السعودية: أسعار المنتجات على الرف نهائية وشاملة الضريبة

وأوضحت الوزارة أن السعر على الرف يجب أن يكون شاملا لضريبة القيمة المضافة، وأن يكون مطابقا لفاتورة الشراء، مؤكدة أنه في حال عدم وجود بطاقة السعر أو اختلاف سعر الرف عن صناديق المحاسبة يجب رفع بلاغ تجاري على المنشأة المخالفة.

وبينت الوزارة أنه في حال شراء مستهلك لسلعة معروضة بقيمة 100 ريال، وفقا لبطاقة السعر على الرف، يجب أن يكون شاملا للضريبة، ومن ثم لا تتجاوز فاتورة الشراء النهائية 100 ريال، أما في حال إضافة المنشأة ضريبة أخرى على المشتري يجب تقديم بلاغ إلى الهيئة العامة للزكاة والدخل، حيث تتلقى مخالفات ضريبة القيمة المضافة على مركز البلاغات على الرقم (19993) بحسب صحيفة الاقتصادية.

#لاتسأل_بكم



السعر الذي تراه على المنتج هو الذي تدفعه عند المحاسب دون أي زيادة. pic.twitter.com/NTAJYyI9lq— وزارة التجارة (@MCgovSA) August 4, 2020



وحثت الوزارة عموم المستهلكين على الإبلاغ عن المحال والمراكز التجارية، التي لا تضع السعر المعروض على السلعة شاملا ضريبة القيمة المضافة إلى الوزارة من خلال تطبيق "بلاغ تجاري" أو مركز بلاغات المستهلك على الرقم (1900).



ودخل قرار رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة إلى 15 في المائة، حيز التنفيذ مطلع يوليو الماضي، على جميع السلع والخدمات الخاضعة لها في الأسواق التجارية في السعودية، وذلك بعد صدور أمر ملكي بتعديل المادة (الثانية) من نظام ضريبة القيمة المضافة، والمتضمن رفع نسبة الضريبة من 5 إلى 15 في المائة في الـ11 من أيار (مايو) الماضي.



كما حثت الهيئة المواطنين والمقيمين على التأكد من عناصر الفاتورة الضريبية، وهي "اسم المتجر، تاريخ الشراء، الرقم الضريبي، وخانة ضريبة القيمة المضافة"، داعية إلى التعاون معها والإبلاغ عن أي منشأة مخالفة في حال عدم توافر تلك العناصر، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة وعبر تطبيق (الضريبة المضافة) للهواتف الذكية.

ودعت الهيئة المكلفين الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات بشأن الأنظمة الضريبية في المملكة والامتثال لأحكامها، إلى زيارة الموقع الرسمي للهيئة، أو التواصل مع الهيئة من خلال مركز الاتصال الموحد على الرقم (19993)، أو عبر حسابها الخاص بالعناية بالعملاء في "تويتر".