شركة توزيع الأزهار فلورشوب توقف عملياتها عقب حريق أتلف مستودعاتها في حديقة دبي للاستثمار

واضطرت شركة فلورشوب للتوقف وتسبب بتعطل توزيع منتجات أخرى مثل برودواي بيكري وفروتس بوكيتس.

وأشار بيان للشركة بالقول إنه :" للأسف ولأول مرة في تاريخ الشركة منذ تأسيسها قبل 12 سنة ستتوقف خدمات الشركة مؤقتا مع بذلنا جهود بلا توقف للعودة إلى استئناف العمل قريبا".

وتوفي في الحريق الذي وقع بعد ظهر يوم الثلاثاء الماضي الإطفائي الرقيب عادل ناصر صالح، أثناء قيامه باخماد الحريق مع زملائه من رجال الدفاع المدني، وفيما توفي الرقيب عادل ناصر صالح، أصيب عنصر آخر في حادث انهيار نتيجة الحريق الذي شب بمستودعين في «سكاي تور» بمنطقة دبي للاستثمار، حين باشرت فرق الإطفاء بمكافحة الحريق فور انتقالها من «مركز الدفاع المدني بدبي للاستثمار» إلى موقع الحادث، مع تلقيها دعماً من مراكز البرشاء وجبل علي والمرسى و«شهداء الإمارات». يذكر أن الحريق امتد إلى المستودعين وانهار أحدهما، وتمت السيطرة على الحادث، خلال ساعات قليلة.