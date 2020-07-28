فريش تو هوم تُسجل نمواً بنسبة 80% في حجم الطلبات اليومية في الإمارات



كما عززت الشركة شبكة التوريد الخاصة بها عبر إضافة مراكز جديدة في مختلف أنحاء دولة الإمارات، وزيادة حجم وارداتها من مزارع الأسماك الخاصة بها في ولاية كيرالا الهندية.

وأعلنت فريش تو هوم عن تسجيل زيادة حجم الطلبات اليومية في السوق الإماراتية بنسبة كبيرة بلغت 83% منذ شهر مارس من العام الجاري.



كما أكدت الشركة، التي تتخذ من مدينة بنجالور الهندية مقراً رئيسياً لها، أن متوسط القيمة لكل طلب ارتفع بشكلٍ ملحوظ بنسبة 75% ليصل إلى 93 درهم إماراتي، مُقارنة مع 53 درهم قبل تفشّي جائحة كوفيد-19.

واستكمالاً للنجاحات التي أحرزتها، كشفت فريش تو هوم عن قيامها مؤخراً بتوسيع نطاق عملياتها في دولة الإمارات، إلى جانب سعيها لمواصلة مسيرة نموها من خلال إطلاق منشأة جديدة.



بهذا الصدد، قال ماثيو جوزيف، المؤسس المشارك ورئيس العمليات في شركة فريش تو هوم، خلال مُقابلة حصرية مع موقع أريبيان بزنس: "نجحنا في توسيع قدراتنا للمعالجة والتخزين بنسبة 50% من خلال توسيع المرافق ضمن منشأتنا الخاصة بمُعالجة وتخزين المواد الغذائية في إمارة أم القيوين، والتي تمتد اليوم على مساحة 15 ألف قدم مربعة".

وأضاف جوزيف: "نعتزم إطلاق منشأة جديدة في موقع آخر بدولة الإمارات، ونحن حالياً بصدد دراسة الخيارات المُتاحة لتنفيذ ذلك على أرض الواقع".



نقلة نوعية

أكد ماثيو جوزيف أن السوق الإماراتية لا تزال تشهد نمواً لافتاً على صعيد التسوق الإلكتروني، حتى بعد الارتفاع الكبير لطلبات التسوق الإلكتروني خلال فترة تفشي جائحة كوفيد-19.



وأضاف جوزيف: "نشهد اليوم نمواً لافتاً في حجم الطلبات اليومية، ومتوسط قيمة الطلبات على أساس يومي. وقبل ذلك شكّلت ثقافة التسوق في متاجر السوبر ماركت تحدياً رئيسياً أمام مسيرة نمونا في السوق الإماراتية".

وعززت فريش تو هوم شبكة التوريد الخاصة بها عبر إضافة مراكز جديدة في مختلف أنحاء دولة الإمارات، وزيادة حجم وارداتها من مزارع الأسماك الخاصة بها في ولاية كيرالا الهندية.



وأردف جوزيف: "نقوم اليوم باستيراد الأسماك من ولاية كيرالا عبر رحلات الشحن الجوية المستأجرة من طيران الإمارات، يتم تسييرها ثلاث مرات أسبوعياً من مطار تريفاندروم الدولي".



كما عملت فريش تو هوم على توسيع مناطق التسليم في أنحاء الإمارات، بهدف مواكبة الطلب المُتزايد بصورة لافتة على تجارب التسوق الإلكتروني.

وأضاف جوزيف بهذا السياق: "قمنا خلال الأسابيع الأخيرة بإضافة مراكز لتوصيل الطلبات في رأس الخيمة وبعض المدن الأخرى في دولة الإمارات".

وأكد جوزيف أن الشركة باشرت إيصال المُنتجات إلى المُستهلكين باستخدام شاحنات خاصة مبرّدة، عوضاً عن الاعتماد على الدراجات النارية الصغيرة.



وأضاف: "تساعدنا الشاحنات المبرّدة على حمل وتوصيل كميات أكبر من المُنتجات والطلبات، مع ضمان سلامة المنتجات".

كما دخلت فريش تو هوم إلى الأسواق الدولية بعد إطلاق عملياتها رسمياً في دولة الإمارات خلال شهر أكتوبر من العام الماضي، لتغدو اليوم المنصة الإلكترونية الأولى المختصة بمُنتجات الأسماك واللحوم والخضار الطازجة.



ويستثمر في فريش تو هوم العديد من الشركات والمستثمرين ومنهم شركة الهلال للمشاريع ومقرها الشارقة، ورجل الأعمال الإماراتي عبد العزيز الغرير، رئيس مجموعة الغرير.