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الأحد 26 Jul 2020 12:15 م

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الإمارات: تزايد الإقبال على متاجر السوبر ماركت الرخيصة

فيما كانت سلسلة مراكز التسوق اللولو تعتبر أرخص مجموعة سوبر ماركت في دبي وفقا لمقارنة بين أهم منتجات الأغذية الأساسية والمواد المنزلية بدأت متاجر تسوق جديدة تتوسع وتزيد انتشارها في الإمارات مثل مجموعة سوبرماركت فيفا وسوبر ماركت نيستو.

الإمارات: تزايد الإقبال على متاجر السوبر ماركت الرخيصة

مع ارتفاع طفيف سجلته أسعار السلع الغذائية العالمية، يحتدم في الإمارات التنافس حاليا على تقديم أرخص اسعار لسلة  الأغذية والمواد المنزلية في المتاجر بحثا عمن يقدم أفضل قيمة للنقود، فيما تتوسع شركات تقدم بدائل عن المنتجات المألوفة من علامات تجارية غذائية في السوق.

وفيما افتتحت فيفا مراكز سوبر ماركت جديدة لها هذا العام في كل من الشارقة ودبي، دشنت  تعاونية الاتحاد الاسبوع الماضي فرعا جديدا في الطي قرب منطقة الخوانيج ليوفر السلع بأسعار أقل بـ 20% ويخدم إمارة دبي والشارقة وعجمان ويوفر لها السلع الغذائية وغير الغذائية نظراً لموقعه الاستراتيجي الرابط للإمارات الثلاثة المذكورة وبأسعار أقل تتراوح بين الـ 15ـ 20%،

وتسعى شركات التجزئة في الإمارات لتعزيز خدمات البيع عبر الإنترنت ويتواصل أريبيان بزنس مع شركات مثل فيفا ونيستو وشركات تجزئة مماثلة للاطلاع على خطط توسعها وأداء مبيعاتها على الإنترنت وسيتم نشر تفاصيل يوم الخميس 30 يوليو الجاري.

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