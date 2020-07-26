1.5 مليار دولار حجم تجارة الزهور بالخليج العربي

وتقول الشركة إن حجم قطاع تجارة الزهور في الخليج يقدر بنحو 1.5 مليار دولار، منها 140 مليون دولار في الكويت، و إن تطبيق «فلاورد» للزهور والهدايا يتصدر بيع الزهور والهدايا في الخليج العربي الآن.

وتقول الشركة في بيان إن توسعها يأتي لتلبية حاجات الزبائن في الخليج العربي. وبينت «فلاورد» أنه بإمكان الزبائن الاستفادة بمجموعة من الخدمات والعروض في 8 مدن في الخليج العربي وهي الكويت والرياض وجدة ومكة المكرمة والدمام (المنطقــــة الشرقيـــة) وقطر والبحريــن وأبوظبــي ليصبح التطبيق الأكثير انتشـــارا في المنطقــــة.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة عبدالعزيز باسم اللوغاني: «إننا سعيدين بهذا التوسع وإطلاق عملياتنا في ثلاث مدن جديدة إيمانا مننا بجاذبية السوق في المنطقــــة ولخدمة عملائنا على أفضل وجه، علما بأننا نسعى جاهدين لتوسيع نطاق خدماتنا إلى مـــدن جديدة في النصف الثاني مــــن السنـــة 2020 وسيتـــم الإعلان عنهـــا قريبـــا».

وأوضحت الشركة أن التطبيق يتميز بتقديم مجموعة واسعة من الخدمات المتعلقة بطلب الزهور والهدايا عبر الإنترنت، منها طلبات الزهور الفردية لكل المناسبات المختلفة، وخدمة الاشتراك الشهري لتوصيل الزهور أسبوعيا لتزيين المنزل والمكتب، وخدمات إضافة الهدايا مع الزهور، وخدمة التوصيل السريع في نفس اليوم، وخدمات تصميم وتنسيق الباقات حسب الطلب، وخدمات الحفلات والمناسبــــات الخاصة، وغيرها، كما يتميز تطبيق «فلاورد» بتواجد العديد من المصممين المحترفين ومنسقي الزهور من ذوي الخبرة العالية، ويحظى التطبيق بدعم مجموعة كبيرة من المؤثرين في وسائل التواصل الاجتماعي وأرقى العلامات التجارية العالمية والمحليــة.

وأضافت الشركة أن نموذج عمل «فلاورد»، يتمثل في شراء الورود من أفضل المزارع في العالم وتوريدها إلى ورش عمل «فلاورد» في دول الخليج ليتم تنسيقها ثم عرضها عبر التطبيق أو الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة، وفي حال إتمام عملية الشراء من قبل عملائها يتم توصيل الطلب للمشتري عبر السيارات المخصصة لدينا.