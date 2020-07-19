أول متجر ليجو يفتح أبوابه في المملكة مع بوابة إلكترونية للبيع على الإنترنت

وتقولة الشركة إنها ستجلب متعة اللعب للأطفال وعائلاتهم مع أحدث إصدارات الألعاب ومجموعات حصرية من ليجو مع توفير تجارب مسلية من خلال تصميم المتجر المبتكر وتجارب اللعب الشيقة.



تبلغ المساحة الشاسعة الجديدة ١٥٧ مترًا مربعًا وستكون مركزًا إبداعيًا لمجتمع ليجو. ويتم تشجيع محبي العلامة من جميع الأعمار على استكشاف إبداعاتهم من خلال اللعب. ويهدف هذا المتجر إلى إنشاء رابط قوي مع الثقافة والتقاليد المحلية وقد تم تصميم نموذج ثلاثي الأبعاد لعائلة سعودية تقليدية سيتم وضعه في المتجر بالإضافة إلى فسيفساء للسوق القديم في جدة تماشيا مع تقوية هذا الرابط.



بتشجيع الأطفال على اكتشاف إمكاناتهم الإبداعية، سيقدم المتجر محطات تفاعلية حيث يمكن للأطفال وعائلاتهم من اللعب والتفاعل من خلال تجارب مرحة و سهلة. كما وسيعرض المتجر مجموعة متنوعة من العروض الحصرية مثل مكتبة موديولار واستاد مانشستر يونايتد ومحطة الفضاء الدولية وسيارة فيات 500 وقراصنة خليج باراكودا وفير جراوند هونتد هاوس وسيارة لامبورجيني.



وتقول الشركة في بيان إنها ستواكب الافتتاح الرسمي للمتجر، بإطلاق موقع العلامة www.lego.saudiblocks.com لنقدم تجربة تسوق أفضل من خلال تصميم يهدف لتحسين تجربة العملاء في المتجر وعلى الإنترنت.



ويجري افتتاح المتجر بالشراكة مع الشريك الموثوق به على المدى الطويل، مجموعة كمال عثمان جمجوم ذ.م.م بحسب البيان.