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الأحد 19 Jul 2020 09:45 ص

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إعمار تعلن استمرار تخفيف دفع الإيجارات على المستأجرين والعبار يؤكد استقبال 100 ألف زائر يومي في مول دبي

كشف محمد العبار ، رئيس مجلس إدارة "إعمار العقارية" ، أن تخفيضات الإيجار لتجار التجزئة العاملين في مراكز التسوق التابعة للشركة ستتواصل طالما استدعى الأمر ذلك لتعافي قطاع التجزئة.

إعمار تعلن استمرار تخفيف دفع الإيجارات على المستأجرين والعبار يؤكد استقبال 100 ألف زائر يومي في مول دبي
رئيس مجلس إدارة إعمار محمد العبار يتحدث في مؤتمر الذكاء الاصطناعي في مركز دبي التجاري العالمي.

وفي حديثه في مؤتمر الذكاء الاصطناعي في مركز دبي التجاري العالمي ، لفت العبار أن إجراءات التخفيف تسببت في تراجع التدفقات النقدية للشركة.

وتشمل هذه الإعفاءات الممنوحة على تنازلاً عن الإيجار الأساسي التعاقدي، ورسوم الخدمة، ورسوم التسويق السنوية وخصم ثابت بنسبة 70% على رسوم المياه المحددة لفترة الإغلاق. .

قال العبار: "نحن نعمل مع تجار التجزئة الآن لنقول ، لن نأخذ سوى نسبة مئوية من الإيجار ومع تحسن السوق وفي الأيام الجيدة ستحققون عوائد ، وفي الأيام الصعبة سنكافل معا لتدارك ذلك."

"أود أن أقول أنه إذا كنت تدير مركزًا تجاريًا جيدًا وناجحًا ، فستظل على ما يرام ، ولكنك تعمل مع تجار التجزئة ومبدأ النسب المئوية يواكب التعافي والعودة لمستويات العمل السابقة، وعندما يتحسن أداء أعمالهم ستعود الإيجارات للمستوى ذاته فما يكسبونه في الأداء الجيد ينعكس علينا سواء استغرق الوصول إلى ذلك  ستة شهور أم تسعة أشهر أم أربعة أشهر؟ سنعمل سويا ".

وكشف العبار أن دبي مول يستقبل بحوالي 100 ألف زائر يوميًا ، حيث تتعافى الإمارة تدريجيًا من عمليات الإغلاق المفروضة بموجب اجراءات مكافحة جائحة كوفيد 19 -وكان عدد زوار المركز قبل كوفيد19  يقارب ربع مليون زائر يوميًا.

خطة موفقة

وبينما كان التأثير الاقتصادي محسوسًا في جميع القطاعات ، قال العبار إن إعمار كانت"محظوظة" من خلال التخطيط لتراجع محتمل في السوق قبل حوالي 18 شهرًا.

وأوضح: “قلت ، عيد التسوق هذا لن يدوم. لذلك ذهبت مع فريقي وأعدنا بناء ميزانيتنا العمومية ، وراجعنا  أصحاب المواهب لدينا ، وراجعنا مستويات ديوننا ، وبعد القيام بكل ذلك  ألغينا بعض الأشياء ، مع العلم أن فورة التسوق هذه في العالم دامت طويلا جدًا. "

 

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