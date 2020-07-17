دبي: بلدية دبي تسمح ببيع الشيشة من السبت

وتشمل الاجراءات الاحترازية ضمان تنظيف الشيشة قبل تقديمها للمستهلك وبعد كل استخدام شرط الالتزام باستعمال خراطيم الشيشة ذات الاستخدام الواحد، ولا يجوز تجربة الشيشة قبل الزبون كما سبق واعتادت بعض المقاهي.

أصدرت #بلدية_دبي تعميماً حول الإجراءات الاحترازية لمرحلة إعادة فتح أماكن تقديم الشيشة والأماكن المخصّصة للتدخين، بدءاً من 18 يوليو الجاري وحتى إشعارٍ آخر، وذلك وفق أعلى معايير السلامة والوقاية، كما سيتمّ المتابعة من خلال التفتيش للتأكد من الالتزام.#الجميع_مسؤول #القادم_أجمل pic.twitter.com/IwQzDyObOs— بلدية دبي | Dubai Municipality (@DMunicipality) July 17, 2020

وكان تقديم الشيشة قد أوقف منتصف مارس الماضي حين قررت السلطات المختصة في كل من دبي وعجمان والفجيرة ورأس الخيمة بمنع تقديم الشيشة في المقاهي والفنادق والمنشآت السياحية، في إطار التدابير الوقائية الخاصة بحماية المجتمع من انتشار فيروس كورونا.

ووجّهت اقتصادية وبلدية دبي، جميع مقاهي الشيشة المرخصة في الإمارة، الامتناع عن تقديم الشيشة في مرافقها وذلك في إطار التدابير الاحترازية الرامية لتحقيق أعلى مستويات الصحة والسلامة للمجتمع.