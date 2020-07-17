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الجمعة 17 Jul 2020 07:00 م

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دبي: بلدية دبي تسمح ببيع الشيشة من السبت

أصدرت بلدية دبي تعميماً حول الإجراءات الاحترازية لمرحلة إعادة فتح أماكن تقديم الشيشة والأماكن المخصّصة للتدخين، بدءاً من 18 يوليو الجاري وحتى إشعارٍ آخر، وذلك وفق أعلى معايير السلامة والوقاية، كما سيتمّ المتابعة من خلال التفتيش للتأكد من الالتزام.

دبي: بلدية دبي تسمح ببيع الشيشة من السبت

وتشمل الاجراءات الاحترازية ضمان تنظيف الشيشة قبل تقديمها للمستهلك وبعد كل استخدام شرط الالتزام  باستعمال خراطيم الشيشة ذات الاستخدام الواحد، ولا يجوز تجربة الشيشة قبل الزبون كما سبق واعتادت بعض المقاهي.

وكان تقديم الشيشة قد أوقف منتصف مارس  الماضي حين قررت السلطات المختصة في كل من دبي وعجمان والفجيرة ورأس الخيمة بمنع تقديم الشيشة في المقاهي والفنادق والمنشآت السياحية، في إطار التدابير الوقائية الخاصة بحماية المجتمع من انتشار فيروس كورونا.

ووجّهت اقتصادية وبلدية دبي، جميع مقاهي الشيشة المرخصة في الإمارة، الامتناع عن تقديم الشيشة في مرافقها وذلك في إطار التدابير الاحترازية الرامية لتحقيق أعلى مستويات الصحة والسلامة للمجتمع.

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