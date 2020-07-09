تيك توك للشركات تطلق حلولاً جديدة لمساعدة الشركات الصغيرة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

أطلقت "تيك توك"، المنصة الرائدة لمقاطع الفيديو القصيرة الهادفة إلى تشجيع الإبداع ونشر الفرح بين الناس، اليوم مجموعة جديدة من حلول الإعلانات التي تتيح للشركات الصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق الأوسط الاستفادة من الإمكانات التي تقدمها منصة "تيك توك للأعمال" لتعزيز نمو علاماتها التجارية.





وتتوفر حلول "تيك توك" للإعلانات حول العالم، وتتميز بكونها ذاتية الخدمة، مما يوفر لخبراء التسويق الأدوات اللازمة للتواصل مع مجتمع "تيك توك" الإبداعي، والتفاعل مع فئات جديدة من الجمهور، وتحسين الحملات التسويقية عبر منصة سهلة الاستخدام. وفي ضوء ما تواجهه الشركات الصغيرة حول العالم من تحديات في المرحلة الراهنة، تقدم "تيك توك" أيضاً برنامج رصيد إعلانات "عودة الأعمال Back-to-Business" الذي يشمل رصيداً بقيمة 100 مليون دولار للشركات الصغيرة حول العالم، بما في ذلك منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بحيث يمكنها استخدامه في مسيرتها نحو إعادة بناء أعمالها.



وتمثل هذه الخطوة نقلة نوعية على صعيد تطوير منصة "تيك توك للأعمال" عبر توفير أدوات الخدمة الذاتية المصممة لدعم المعلنين في كافة خطوات إعداد حملات التسويق. وتتطلع "تيك توك"، المنصة التي تحتفي بإبداعات مستخدميها وإمكاناتهم في رواية القصص، إلى منح خبراء التسويق أدوات مبتكرة لإعداد محتوى أصلي يحفل بالإبداع ومخصص للتطبيق. ويشهد عدد العلامات التجارية التي توظف قدرة "تيك توك" الفريدة في الوصول والتفاعل مع شرائح أكبر من الجمهور تزايداً مستمراً، ويأتي إطلاق حلول الإعلانات للشركات الصغيرة والمتوسطة ليقدم طريقة سهلة وسلسلة وعالية الكفاءة للتواصل بفعالية أكبر مع مجتمع "تيك توك".



وفي هذا السياق قال بليك تشاندلي، نائب الرئيس لحلول الأعمال العالمية في "تيك توك": "تقدم منصتنا للفيديوهات التفاعلية القصيرة للشركات منطلقاً نموذجياً لتفعيل التواصل مع مجتمع يُعرف بروح الإبداع والابتكار والفرح. ومع تطور حلول التسويق التي توفرها ’تيك توك‘ واتساع نطاقها، فإننا حريصون على المساهمة بدور فعال في بناء للمستقبل، بأسلوب يضمن تلبية احتياجات شركائنا. ويسرنا أن نواصل دعم مجتمعنا عبر رفد مالكي الشركات الصغيرة والمتوسطة بالموارد والأدوات التي تساعدها في تخطي التحديات الكثيرة التي يفرضها الواقع الراهن".



من جانبه قال شانت أوكنايان، المدير العام لحلول الأعمال العالمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا: "تركز تيك توك بشكل كبير على منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في جهودها لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تلعب دورًا حيويًا في المجتمعات في جميع أنحاء المنطقة. ونبذل قصارى جهدنا لضمان أن تستفيد هذه الشركات من قوة منصتنا ومواصلة بناء علاماتها التجارية بطريقة جديدة وأصيلة وجذابة. كما ستتمتع هذه العلامات التجارية بالمرونة اللازمة لتوسيع حضورها وتجاوز حدود وسائل التواصل الاجتماعي الحالية، والاستفادة من المستهلكين وقادة الرأي الذين لا يمكن الوصول إليهم على منصات أخرى".



أدوات "تيك توك" ذاتية الخدمة للإعلانات (متوفرة عالمياً)



تقدم حلول "تيك توك" لإدارة الإعلانات للشركات من مختلف الأحجام فرصة الوصول إلى فئاتها المستهدفة من العملاء عبر "تيك توك" من خلال واجهة استخدام بسيطة. ومع مجموعة الأدوات الإبداعية والخصائص الجديدة المصممة لخدمة الشركات الصغيرة، أصبح بدء تواجد هذه الشركات على المنصة اليوم أكثر سهولة من أي وقت مضى.



وتتضمن أبرز مزايا المنتج الجديد:



· الأدوات الإبداعية: تتضمن منصة "تيك توك" مجموعة من الأدوات الإبداعية التي تتيح لخبراء التسويق الاستفادة من مزايا الإبداع والأصالة التي يتسم بها مجتمع "تيك توك". ويمكن لكل مشترك رواية قصته، في الوقت الذي تتيح فيه موارد متميزة

· مثل AdStudio للعلامات التجارية فرصة تقديم الصورة الأصدق تعبيراً عن مضمون ومزايا ما تقدمه.

· ميزانيات مرنة: تم تصميم خدمة "تيك توك" لإدارة الإعلانات بأسلوب يضمن سهولة التسجيل للمشتركين من كافة المستويات. وتتيح الميزانيات المرنة للشركات تعديل حجم إنفاقها بأي وقت، وبحسب الضرورة.

· تحديد أهداف الأداء: يمكن لحلول التحديد الذكي للفئات المستهدفة مساعدة الشركات في الوصول إلى مجموعة جديدة من العملاء المهتمة بمنتجاتها.

· حسابات الشركات: تقدم "تيك توك" أيضاً حسابات الشركات التي توفر أدوات إضافية مخصصة لاحتياجات الشركات على صعيد تحليل الأداء وتقييم مستوى التفاعل مع الجمهور المستهدف.



برنامج "عودة الأعمال Back-to-Business" من "تيك توك" (متوفر عالمياً)



تعتبر الشركات الصغيرة أكثر عرضة للمخاطر في هذه المرحلة التي توقفت فيها الأنشطة الاقتصادية المحلية بهدف حماية الصحة العامة. وتعاني المشاريع الصغيرة والمتوسطة حول العالم من تداعيات هذه الأزمة، ومن هذا المنطلق، تلتزم "تيك توك" بدعمها في العودة إلى مزاولة أنشطتها وبناء أعمالها من خلال توفير رصيد للإعلانات بقيمة 100 مليون دولار.



وبالنظر إلى أهمية الدور الذي تلعبه الشركات الصغيرة في المجتمعات المحلية، تحرص "تيك توك" على تزويدها بالدعم اللازم لتخطي هذه المرحلة الصعبة. ويتوفر برنامج "العودة إلى الأعمال Back-to-Business" حول العالم، ويمكن للشركات الصغيرة التسجيل للحصول على الرصيد وبدء العمل عبر زيارة الموقع الإلكتروني.



ويمكن للمهتمين بالاطلاع على المزيد من المعلومات حول كيفية المشاركة زيارة الموقع https://www.tiktok.com/business.