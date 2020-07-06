الطوارئ والأزمات تنفي شائعة إغلاق مراكز التسوق في الإمارات

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أكدت" الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ و الأزمات والكوارث " عدم صحة ما تم تداوله من معلومات في مواقع التواصل الاجتماعي حول إغلاق المراكز التجارية لمدة أسبوعين قابلة للمراجعة و إلزام المطاعم بتقديم خدمة استلام الطلبات فقط، حيث إن كافة المعلومات المتعلقة بالبروتوكول تم الإعلان عنها من خلال الإحاطة الاعلامية لحكومة الإمارات.
وشددت "الطوارئ والأزمات" على أهمية استقاء الأخبار من الجهات الرسمية وأهابت بجميع أفراد المجتمع ضرورة التأكد من صحة المعلومات قبل تداولها مما يعرض أصحابها للمساءلة القانونية .. مؤكدة أنه سيتم تطبيق العقوبات على كل من يتداول الشائعات والمعلومات غير الصحيحة.
تنويه هام!#الجميع_مسؤول#انت_مسؤول
Important Notice!#We_Are_All_Responsible #YouAreResponsible pic.twitter.com/ZebZNsEv6X— NCEMA UAE (@NCEMAUAE) July 5, 2020