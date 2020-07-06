لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا
  • بحث
قائمة

حجم الخط

- Aa +

  1. الصفحة الرئيسية
  2. قطاعات وصناعات
  3. تجزئة
الأثنين 6 Jul 2020 07:15 ص

حجم الخط

- Aa +

الطوارئ والأزمات تنفي شائعة إغلاق مراكز التسوق في الإمارات

أكدت" الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ و الأزمات والكوارث " عدم صحة ما تم تداوله من معلومات في مواقع التواصل الاجتماعي حول إغلاق المراكز التجارية لمدة أسبوعين قابلة للمراجعة و إلزام المطاعم بتقديم خدمة استلام الطلبات فقط، حيث إن كافة المعلومات المتعلقة بالبروتوكول تم الإعلان عنها من خلال الإحاطة الاعلامية لحكومة الإمارات.

الطوارئ والأزمات تنفي شائعة إغلاق مراكز التسوق في الإمارات
الطوارئ والأزمات تنفي شائعة إغلاق مراكز التسوق في الإمارات


وشددت "الطوارئ والأزمات" على أهمية استقاء الأخبار من الجهات الرسمية وأهابت بجميع أفراد المجتمع ضرورة التأكد من صحة المعلومات قبل تداولها مما يعرض أصحابها للمساءلة القانونية .. مؤكدة أنه سيتم تطبيق العقوبات على كل من يتداول الشائعات والمعلومات غير الصحيحة.

اقرأ التالي

بيع كامل مساحات معرض الشارقة الدولي للكتاب الذي سيقام في نوفمبر

كيف تضمن استعادة ثقة الجمهور بتوفير بيئة محمية يمكنهم زيارتها بأمان

أبوظبي :تشغيل المطاعم السياحية وفق ساعات العمل الاعتيادية