الطوارئ والأزمات تنفي شائعة إغلاق مراكز التسوق في الإمارات

أكدت" الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ و الأزمات والكوارث " عدم صحة ما تم تداوله من معلومات في مواقع التواصل الاجتماعي حول إغلاق المراكز التجارية لمدة أسبوعين قابلة للمراجعة و إلزام المطاعم بتقديم خدمة استلام الطلبات فقط، حيث إن كافة المعلومات المتعلقة بالبروتوكول تم الإعلان عنها من خلال الإحاطة الاعلامية لحكومة الإمارات.