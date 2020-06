إقبال على خدمات توصيل طلبات لمنتجات الطازجة عبر الإنترنت في دبي

أطلقت "سبينس" - المملوكة محلياً - اليوم خدمتها الإلكترونية لتوصيل المنتجات الاستهلاكية في دبي، لـتعزّز من عروضها وتقدم للمستهلكين طريقة سهلة ومريحة للتسوّق. وتشتهر "سبينس" بتوفير منتجات عالية الجودة وأعلى مستوى من خدمة العملاء، وتتعهّد بتقديم عروض تمتاز بأنها طازجة ومتنوعة أيضاً.



وتأتي الخدمة الإلكترونية الجديدة كاستجابة مباشرة لتفضيلات المستهلكين المتغيّرة فيما يتعلق بالتسوق وشراء المنتجات الاستهلاكية عبر الإنترنت. ومع ذلك، تتوقع "سبينس" أن الطلب على شراء المنتجات الاستهلاكية عبر الإنترنت سيستمر في التصاعد، وهي ملتزمة في هذا الإطار بتقديم أفضل تجربة متعددة القنوات للعملاء.



وقال سونيل كومار، الرئيس التنفيذي في "سبينس": "لم يكن الطلب على توصيل المنتجات الاستهلاكية المنزلية بهذا الزخم من قبل. ومع إطلاقها وسط التحديات الاقتصادية نتيجة وباء "كوفيد-19"، ستقدم خدمتنا الجديدة لعملائنا طريقة فعالة ومريحة وآمنة للتسوق وشراء منتجاتهم الاستهلاكية. إن الدخول إلى عالم التجارة الإلكترونية يعزز من قدرتنا على مواصلة دعم مجتمعاتنا، والاستمرار في تزويد عملائنا بأفضل المنتجات المتاحة وبأفضل طريقة ممكنة".



والتزاماً بصحة وسلامة عملائها والبيئة، ينعكس شعار الشركة "Eat Well, Live Well" في عروض منتجاتها، وتنفيذ برنامجها للاستدامة "معاً نحو الأفضل" Let’s Do Better Together. ومع الطلب المتزايد للمستهلكين الواعين بضرورة توفير المتاجر لمجموعة متنوعة من المنتجات الغذائية التي تلبي متطلبات مفضلة معيّـنة، من المكونات الطبيعية إلى المنتجات العضوية والخالية من مكوّنات محددة، تحرص "سبينس" على ضمان أن عملاءها يتناولون طعاماً جيداً، بل وينعمون بأسلوب حياة جيد أيضاً.



وأضاف كومار: "نحن نبحث باستمرار عن طرق جديدة وأفضل لدعم عملائنا. فبعد بناء علامة قوية تقدّم مجموعة كبيرة ومتنوعة من المنتجات الآمنة والطازجة وعالية الجودة، نريد أن نوسّع هذه الإمكانات لتصل مباشرة إلى منازل العملاء. وستحافظ خدمتنا الجديدة على أعلى معايير الأغذية لدينا، بينما تجعل تجربة التسوق وشراء المنتجات الغذائية لعملائنا سهلة وممتعة بقدر الإمكان".



ويمكن للعملاء إنشاء حساب على موقع Spinneys.com، وتصفح آلاف المنتجات وإضافتها لسلة المشتريات قبل المتابعة وإتمام عملية الدفع. ويبلغ الحد الأدنى لطلب الشراء 100 درهم، في حين سيتم توصيل المنتجات مجاناً للطلبات التي تتجاوز 350 درهم. أما للطلبات التي تقل عن 350 درهماً، سيتم احتساب رسوم ثابتة بقيمة 15 درهماً لكل عملية توصيل. وفي الوقت الحاضر، تتاح الخدمة لعملاء "سبينس" في دبي فقط، ولكن سيتم توسيعها لتشمل أبوظبي قريباً. وسيكون هناك أيضاً تطبيق متاح للتنزيل على الأجهزة المحمولة خلال الأسابيع المقبلة.