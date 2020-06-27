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السبت 27 Jun 2020 10:00 م

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أبوظبي :تشغيل المطاعم السياحية وفق ساعات العمل الاعتيادية

أجازت دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي للمطاعم السياحية بإعادة التشغيل فق ساعات العمل الاعتيادية والمعمول بها قبل في فترة التعقيم الوطني وذلك بعد إعلان الجهات المعنية في الدولة عن انتهاء التعقيم منذ الأربعاء الماضي.

أبوظبي :تشغيل المطاعم السياحية وفق ساعات العمل الاعتيادية

وقالت الدائرة، في تعميم إلى مدراء المنشآت الفندقية والمطاعم السياحية، أن عودة العمل وفق ساعات العمل الاعتيادية يتطلب الالتزام والتقيد بجميع المتطلبات والمعايير المنصوص عليها سابقاً من حيث الاشتراطات العامة، والتباعد الاجتماعي، وتنظيم التجمعات والإجراءات الخاصة بالموظفين، والتي يتوجب الحرص على تنفيذها وعدم التعاون بها.

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