أبوظبي :تشغيل المطاعم السياحية وفق ساعات العمل الاعتيادية

وقالت الدائرة، في تعميم إلى مدراء المنشآت الفندقية والمطاعم السياحية، أن عودة العمل وفق ساعات العمل الاعتيادية يتطلب الالتزام والتقيد بجميع المتطلبات والمعايير المنصوص عليها سابقاً من حيث الاشتراطات العامة، والتباعد الاجتماعي، وتنظيم التجمعات والإجراءات الخاصة بالموظفين، والتي يتوجب الحرص على تنفيذها وعدم التعاون بها.

تماشياً مع جهود #أبوظبي للحد من انتشار فيروس "كوفيد-19"، أطلقت دائرة الثقافة والسياحة برنامج "شهادة الأمان Go Safe"، لتطبيق أعلى معايير الصحة والسلامة في مختلف الوجهات والمنشآت الفندقية والسياحية العاملة في الإمارة. pic.twitter.com/EYBK9tqCUh— مكتب أبوظبي الإعلامي (@admediaoffice) June 20, 2020