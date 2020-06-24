تمويل بـ 3.2 مليون دولار لتطوير صناعة الحليب من الخلايا الحيوانيّة المستزرعة

ونجحت الشركة في استقطاب باقة من الموظفين من ذوي الخبرات العالمية، حيث بات لديها اليوم فريق من المتخصصين يضم أكثر من 20 باحثاً ومهندساً بدوام كامل.

وفي هذا السياق، قالت فنجرو لين، الرئيسة التنفيذية والشريك المؤسس: "يتوق فريقنا لتسريع وتيرة الانتاج والتطوير لوضع المنتج الجديد في الأسواق. وإنني مسرورة من شغف باحثينا المستجدين لمشاركة أفكارهم ورؤاهم حول تخفيض التكاليف وتحديد أفضل شبكات الموردين".



هذا، وقد تلقت الشركة الناشئة دعماً من حكومة سنغافورة، حيث أتيحت لها العديد من الموارد التي قدمت للشركة دعماً مادياً لتمكّنها من مواصلة عملها خلال جائحة فيروس كورونا المستجد. وقال ماكس راي، الشريك المؤسس، والقادم من منطقة خليج سان فرانسيسكو بقوله: "تنطلق فرقنا بأقصى طاقاتها بفضل الدعم الذي قدمته لنا هيئة (Enterprise Singapore) إضافة إلى دعم مستثمرينا، ونحن ماضون في عملنا لتحقيق المزيد من الإنجازات".

ومن جانبها، قالت برنيس تاي، مديرة قسم تصنيع الغذاء لدى هيئة (Enterprise Singapore): "تمثّل تقنية انتاج الحليب الطبيعي باستخدام الخلايا الحيوانية لدى شركة تيرتل تري لابز حلاً مبتكراً لاستدامة انتاج الألبان على مستوى العالم، كما تساهم بتعزيز جهود سنغافورة لتنويع المنتج الغذائي على المدى الطويل. ونحن فخورون بأن البنية التحتية لتقنيات الغذاء في سنغافورة قد مكّنت الشركات الوطنية الناشئة مثل تيرتل تري من تجاوز التحديات التقنيّة والحصول على رأس المال لمباشرة عملها. وسوف نواصل جهودنا لإيجاد بيئة خصبة للتقنيات الغذائية الزراعية في سنغافورة لتعزيز المزيد من الحلول الإبداعية المبتكرة".

تيرتل تري لابز للتقنيات الحيوية تنهي جولة تمويل بقيادة باقة من الشركات الاستثمارية تيرتل تري لابز أول شركة لانتاج الحليب الطبيعي من الخلايا الحيوانية، تعلن عن انتهاء جولتها التمويلية التمهيدية بمشاركة كلّ من كيه بي دبليو فينتشرز لمؤسسها الأمير خالد بن الوليد بن طلال آل سعود وشركة (K2 Global).

وتضم قائمة المستثمرين الذين شاركوا في جولة التمويل الحالية لشركة تيرتل تري لابز كلّاً من (Green Monday Ventures)، و(KBW Ventures)، و(CPT Capital)، و(Artesian)، و(New Luna Ventures).

وفي تعليقه، قال صاحب السموّ الملكي الأمير خالد بن الوليد بن طلال آل سعود، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة (KBW Ventures): "لقد استثمرنا في جولة التمويل الحالية بناءً على التزامنا السابق خلال جولة التمويل التمهيدية التي قامت بها شركة تيرتل تري. ونحن نستشرف نجاحاً كبيراً للشركة بالنظر إلى مدى الشغف الموجود لدى فريقها التأسيسي والإمكانات الهائلة ممثلة في فريق الشركة وتقنيتها المبتكرة". وأضاف سموّه: "لقد تزايد اهتمام الناس حالياً أكثر من أي وقتٍ مضى بالفوائد المترتبة على تقنيات الغذاء والتأثيرات الإيجابيّة المتعاظمة لعمليات استزراع الخلايا".

وعلّق ديفيد يونغ، مؤسس مجموعة (Green Monday)، بقوله: "لقد تأخرّت الاستفادة من تقنيات الغذاء الحديثة كثيراً في آسيا، وإن لم يكن التغيّر المناخي سبباً كافياً لتعزيز اعتماد هذه التقنيات، فلا شك بأن جائحة كورونا قد أظهرت مدى الحاجة إلى إعادة تأهيل المنظومة الغذائية من أجل صحة المجتمعات وأمن وسلامة الغذاء لدينا. وهذا ما يفسّر اهتمامنا في مجموعة (Green Monday) بالاستثمار والتعاون مع شركة تيرتل تري". وأضاف: "إنّنا نرى مستقبلاً واعداً وإمكانيات لامتناهية في التقنية الحيوية التي تستخدمها الشركة، فضلاً عن التأثير الإيجابي الكبير الذي يمكننا المساهمة فيه سوياً".

جديرٌ بالذكر أن شركة تيرتل تري لابز قامت بجولة تمويل تمهيدية في 2019 بقيادة شركة (Lever VC) ومقرّها في نيويورك وهونج كونج، والتي شارك فيها مستثمرون من عدة مناطق في العالم. وفي هذا السياق قال ماكس راي: "ستتيح لنا جولة التمويل الجديدة تعزيز عمليات التطوير في الشركة، مما سيقرّبنا خطوة أكبر نحو المباشرة في تسويق منتجاتنا".