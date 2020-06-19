300 % زيادة طلبات الإنترنت من السعودية لمنتجات شركة ألبان في دبي

قامت كويتا وهي شركة ألبان مقرها في دبي- والتي تبيع منتجاتها عادة في متاجر البقالة - بتوسيع انتشارها الجغرافي وتعمل الآن في عشر دول ، مع الإضافات الأخيرة بما في ذلك كوريا الجنوبية وسنغافورة والولايات المتحدة.

في المملكة العربية السعودية ، ارتفعت مبيعات الشركة بنسبة 300 بالمائة خلال الوباء ، مع إجراء الطلبات عبر الإنترنت بواسطة Whatsapp في المقام الأول.

تقول شركة كويتا التي تبيع وتقدم منتجات الحليب العضوي والخالي من اللاكتوز وبدائل الألبان إنها تشهد ارتفاعًا في المبيعات عبر الإنترنت ووصل معدل الزيادة إلى نسبة 370 بالمائة خلال الأشهر القليلة الماضية خلال فترة جائحة كوفيد 19.

وفي مقابلة أجرتها مؤخرا مع أريبيان بزنس ، قال الرئيس التنفيذي والمؤسس للشركة مصطفى كويتا إنه يعتقد أن مبيعات الشركة في ارتفاع نتيجة "الشراء الآجل" وأضاف "إنهم قلقون بشأن الإمدادات الغذائية".

وبالنظر إلى المستقبل يقول كويتا إنه يعتقد أن الطلب سيظل مرتفعا بسبب وعي المستهلكين بالصحة بشكل متزايد في أعقاب جائحة Covid-19، ويضيف قائلا:"على الرغم من أن المطاعم مفتوحة الآن ، إلا أن الناس لا يخرجون كثيرا سنحتفظ بالتأكيد بنسبة مئوية من العملاء الجدد، أعتقد أيضًا أنه حتى بعض النظر عن التغييرات في إجراءات التباعد الاجتماعي والقيود الأخرى، سيستمر الناس في الاستهلاك في نفس النمط لفترة طويلة ".

وأضاف كويتا: "إن أمورا مثل الفيروس التاجي ، وهي قضية صحية ستحفز أو تعمل كمحفز للناس لتحسين نظامهم الغذائي". "إن أول شيء ينظر إليه الناس هو النظام الغذائي وممارسة الرياضة." ويضيف أن الناس تقبل على الخيارات الصحية وتزيد مشترياتها في ظل القلق من نقص الإمدادات الغذائية.

يذكر أن تقارير صحفية أشارت إلى تسجيل شركات الأغذية العضوية في الإمارات ارتفاعاً في الطلب، بما يصل إلى 4 أضعاف في أجواء و ظروف أزمة «كوفيد-19» الراهنة.