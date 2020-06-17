لقاء درهم واحد لأول 6 أشهر، منصة جراب تطلق تطبيق توصيل الطلبات في الإمارات

يؤمن التطبيق الجديد الذي يسهل إدارته توصيلًا سريعاً لطلبيات الطعام بكلفة محددة للمطاعم المحليّة ومراكز البيع بالجملة.

ويمكن للمطاعن التسجيل عبر الموقع : https://grub.ae/signup

يساعد التطبيق المستخدمين في استلام طلباتهم في أسرع وقت مع قابلية التحكم بالتطبيق عن طريق الهواتف الذكية، وسوف تستفيد المطاعم التي تشارك في هذا التطبيق خلال الشهر الأول من الإطلاق من تقديم خدمة توصيل الطلبات بدون عمولة خلال الأشهر الستة الأولى، وسوف يساعد التطبيق الجديد العملاء والمطاعم على حد سواء في توفير الوقت والمال والجهد، وخاصة خلال الوقت الحالي الذي نعيشه اليوم.

وكان تطبيق " GRUB" قيد الإعداد خلال الأشهر الـ 18 الماضية، وخضعت جميع عمليات الاشتراك في التطبيق لاختبارات صارمة من قبل أصحاب المطاعم، وسوف يتم وضع التطبيق في وضعية بيتا للإطلاق التجريبي خلال هذا الأسبوع حتى يتم التأكد من الجهوزية الكاملة، وعلى عكس معظم منصات توصيل الطلبات ذات التكلفة العالية، سوف يشرع التطبيق الجديد عملياته مع تكلفة 1 درهم فقط عند كل طلب، والتي تعتبر تكلفة منخفضة وغير مسبوقة في مشهد منصات توصيل الطلبات في الدولة. .

وإلى جانب دعم أعمال مجتمع المطاعم، سوف يتمكن القائمون على المطاعم من التحكم مباشرة بصفحات المطاعم في التطبيق، حيث يمكنهم تحميل جميع الصور والمعلومات والتحكم بعرض الخصومات والعروض، ويمكن للمطاعم رسم خرائط لمناطق التوصيل واستخدام برامج التشغيل الخاصة، وذلك وفقاً لتكلفة معقولة، وسوف يمكنهم أيضاً اختيار استخدام برنامج تشغيل تابع لجهة خارجية كخيار ضمن التطبيق.

وأما بالنسبة للجمهور، فقد تم تصميم التطبيق ليكون سهل الاستخدام ومجاني لطلب الطعام، وذلك من خلال أجهزة المحمول الذكية التي تعمل وفقاً لنظاميiOS و Android ، ويضم التطبيق مجموعة متنوعة من المطاعم ومراكز تجارة الجملة ذات الجودة العالية.