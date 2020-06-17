انطلاق أمازون رسميا في السعودية بـ 11 محطة توصيل

الموقع يتيح واجهة باللغتين العربية والإنجليزية عبر التطبيق أو الموقع الإلكتروني



تم اليوم إطلاق موقع Amazon.sa في المملكة العربية السعودية، ليحل محل موقع سوق دوت كوم. وتأتي هذه الخطوة بعد حوالي ثلاثة أعوام من شراء شركة أمازون للموقع المخصص للتجارة الإلكترونية، في صفقة بلغت قيمتها 580 مليون دولار أمريكي، وبعد عام واحد فقط من طرح الموقع تحت العلامة التجارية الجديدة في الإمارات العربية المتحدة.

وقال رونالدو مشحور، مؤسس الموقع الإقليمي ونائب رئيس شركة أمازون في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في ذلك الحين قائلاً بأن الشركة ستتعامل بمنتهى الاهتمام مع إطلاق موقع أمازون في السعودية، مشيراً إلى كمية الجهد المطلوب لتوفير الموقع باللغة العربية.





وفي تعليقه على إطلاق موقع أمازون في السعودية اليوم قال: "بينما نبدأ أولى خطواتنا مع Amazon.sa، نؤكد لكم حرصنا الدائم على الابتكار من أجلكم، وعلى تقديم الخدمات والمنتجات الجديدة في المستقبل، فضلاً عن تسريع وتسهيل عملية استلام طلباتكم".

هل تهدد أمازون شركات التجزئة السعودية؟ لعل دخول أمازون السوق السعودية سيكون بداية لتحول هائل في قطاع التجزئة والتجارة الإلكترونية، فهل ستعمل أمازون بمثابة أخطبوط يكتسح كل شيء أم أنها ستعمل بشراكة منصفة مع الشركات السعودية؟

وشهدت الأعوام القليلة الماضية انضمام الكثير من الأعضاء الجدد إلى فريق العمل في السعودية ليضم أكثر من 1400 موظف، كما تمتلك الشركة 11 محطة توصيل في جميع أنحاء المملكة.

وستشكّل النساء حوالي 40% من إجمالي عدد الموظفين في أحدث منشآت الشركة التي تبلغ مساحتها 226 ألف قدم مربعة في جدة.

كما تم تحويل جميع بيانات وتفاصيل عملاء سوق دوت كوم إلى حسابات في موقع Amazon.sa.

وحول هذا الموضوع، قال رونالدو مشحور، نائب رئيس أمازون شركة أمازون في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "سنحرص على الاستفادة من تعاوننا الوثيق مع شركائنا من البائعين في المنطقة وحول العالم، لنواصل ضمان رضى عملائنا في المملكة العربية السعودية وتوفير باقة متجددة ومتنامية من المنتجات مع ضمان أفضل الأسعار وخدمة توصيل سريعة وتجربة تسوق مريحة وموثوقة".

ويتوفر الموقع للمتسوقين في المملكة باللغتين العربية والإنجليزية عبر تطبيق أمازون للتسوق أو عبر الموقع الإلكتروني، كما يمكن للعملاء الاستفادة من خدمة شحن مجانية في اليوم التالي للطلبات التي تزيد قيمتها عن 200 ريال سعودي (196 درهم إماراتي).