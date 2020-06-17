إعطاء الضوء الأخضر لفتح المطاعم والمقاهي في أبو ظبي

أعلن مكتب أبوظبي الإعلامي أنه تنفيذاً لتوجيهات الهيئة الوطنية لإدارة الأزمات والطوارئ للحد من انتشار كوفيد-19، اقتصادية أبوظبي بالتعاون مع هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة توجه تعميماً بإرشادات وتعليمات استئناف نشاط المطاعم والكافتيريات والمقاهي خارج المراكز التجارية على مستوى إمارة أبوظبي.

وحددت شروط صارمة للوقاية من انتقال عدوى فيروس كورونا المستجد، ومن هذه الاشتراطات عمل هذه المنشآت بقرابة 40% من طاقتها الاستيعابية ومنع دخول منهم دون 12 عاما وأكثر من 60 عاما. و لا يجوز جلوس أكثر من 4 أشخاص على الطاولة الواحدة وترك مسافة مترين ونصف بين كل طاولة وأخرى.





تنفيذاً لتوجيهات الهيئة الوطنية لإدارة الأزمات والطوارئ للحد من انتشار كوفيد-19، اقتصادية أبوظبي بالتعاون مع هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة توجه تعميماً بإرشادات وتعليمات استئناف نشاط المطاعم والكافتيريات والمقاهي خارج المراكز التجارية على مستوى إمارة #أبوظبي. pic.twitter.com/tGlmJMo3KS— مكتب أبوظبي الإعلامي (@admediaoffice) June 17, 2020

كما تشترط الدائرة الاقتصادية في ابو ظبي إخضاه موظفي هذه الأماكن لفحوصات منتظمة لدرجة الحرارة ، ويجب أيضًا ارتداء أقنعة وقفازات للوجه في جميع الأوقات أثناء العمل، وتنظيف وتعقيم جميع الأسطح والأدوات يوميًا ، والكراسي والطاولات بعد كل استخدام. ويُطلب من رواد وزبائن هذه الأماكن ارتداء أقنعة الوجه عند الدخول والخروج. بموجب القواعد ، وتبقى عروض وجبات المائدة المفتوحة-البوفيهات والشيشة محظورة. بينما يجب أن تكون ساعات العمل متسقة مع توقيتات برنامج التعقيم الوطني.

كما دعت اقتضادية أبو ظبي جميع المؤسسات إلى استخدام أدوات المائدة ذات الاستخدام الواحد. ويجب استخدام أدوات المائدة متعددة الاستخدامات إذا كانت المنشأة بها غسالات أطباق حرارية تضمن التعقيم بدرجة حرارة عالية، كما يجب وضع معقمات اليدين عند المداخل.