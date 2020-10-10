المملكة تستضيف قيادات الفضاء في مجموعة الـ 20

استضافت المملكة اجتماعًا هو الأول من نوعه، على هامش رئاستها مجموعة العشرين، حيث جمع وكالات الفضاء في دول المجموعة افتراضيًا لمناقشة اقتصاديات الفضاء، ضمن استعدادات قمة زعماء دول مجموعة العشرين التي ستعقد بشكل افتراضي في موعدها المحدد يومي 21 و22 نوفمبر، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

ونوّه المشاركون في البيان الختامي للاجتماع، بجودة التنظيم وإعداد جدول أعمال الاجتماع، مؤكدين الدور المهم لمكتب شؤون الفضاء في الأمم المتحدة (UNOOSA)، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التابع للأمم المتحدة (OECD) والمنظمات والكيانات المشاركة في الاجتماع.

وتركزت المباحثات على دور اقتصاد الفضاء في تشكيل الاقتصاد العالمي، والاستفادة من تكنولوجيا الفضاء والبيانات الفضائية في مواجهة الجوائح، التي ستسهم في دعم السياسات والأهداف لاستقرار الاقتصاد العالمي وتعزيز الاستخدام السلمي لاستكشاف الفضاء الخارجي، معربين عن تأييدهم لأهداف خطة «الفضاء 2030» الصادرة من الأمم المتحدة، والاتفاقات الدولية ذات العلاقة.

وبحسب البيان الختامي للاجتماع الأول لـ "قادة اقتصاد الفضاء 20" الذي نظمته افتراضيا الهيئة السعودية للفضاء والأمانة السعودية لمجموعة العشرين ضمن برنامج المؤتمرات الدولية المقامة على هامش عام الرئاسة السعودية لمجموعة العشرين، فقد أكد رؤساء وكالات الفضاء بمجموعة الـ 20 ورؤساء المنظمات الدولية المعنية بالفضاء الدور الأساسي والمتنامي الذي يؤديه قطاع الفضاء في رفع مستوى الأداء الفعال للمجتمعات الحديثة والنمط المتغير لتنميتها الاقتصادية.

يذكر أن قمة زعماء دول مجموعة العشرين ستركز على حماية الأرواح واستعادة النمو من خلال التعامل مع الجائحة وتجاوزها، والتعافي بشكل أفضل من خلال معالجة أوجه الضعف التي اتضحت خلال الجائحة وتعزيز المتانة على المدى الطويل. كما ستسعى القمة إلى تعزيز الجهود الدولية من أجل اغتنام فرص القرن الحادي والعشرين للجميع من خلال تمكين الأفراد وحماية كوكب الأرض وتسخير الابتكارات لتشكيل آفاق جديدة".