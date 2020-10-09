متى سنرى بثا فضائيا مباشرا لما يجري حول الكرة الأرضية؟

ومع فعاليات اسبوع الفضاء الذي يبرز فوائد الأقمار الاصطناعية حول الكرة الأرضية، بتبادر إلى الذهن مع مئات الأقمار الاصطناعية التي تدور حول الكرة الأرضية تساؤل حان وقته، متى سنرى بثا مباشرا لأحداث تجري على الأرض عبر كاميرات الأقمار الاصطناعية، فهناك عشرات الأقمار الاصطناعية التي تحلق فوق كل قارة عبر مدار الكرة الأرضية، بل هناك اللآلاف منها، ولكن كأننا نرى عجاجا ولا نرى طحينا؟

وتوجه محرر أريبيان بزنس بالسؤال لمؤسسات وشركات فضاء عديدة حول توفر خدمة تجارية تقدم هذا النوع من البث المباشر، وسينشر الرد حول ذلك لدى وصوله.

ومثلا، سعى لبنان للحصول على لقطات فيديو فضائية للساعة التي شهدت وقوع الانفجار الذي دمر ميناء بيروت، ولم يصل إلى نتيجة في ذلك المسعى.

تقتصر خدمات البث الفضائي المباشر على أجهزة الاستخبارات وجيوش بعض الدول، إلا أن استفادة الجمهور منها أصبحت قريبة، سواء كان ذلك لمحطات التلفزيون أو منصات الإنترنت.

وترعى الأمم المتحدة راهنا، أسبوع الفضاء العالمي الذي انطلق يوم 4 أكتوبر ويختتم في 10 أكتوبر، غدا السبت ويكرس للأقمار الاصطناعية بمشاركة من وكالات الفضاء وشركات الفضاء والمتاحف والمدارس ومختبرات الفلك في مختلف أنحاء العالم بما فيها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة (يمكن الاطلاع على مواقع الفعاليات هنا).

(تظهر اللقطات أدناه اختزال ساعة في حركة الأقمار الاصطناعية حول الكرة الأرضية)