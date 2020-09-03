بلوك تشين تتصدر أهم 10 مهارات مطلوبة للوظائف في عام 2020

أشار تقرير في موقع المنتدى الاقتصادي العالمي إلى تصدر تقنية بلوك تشين لأول مرة قائمة أهم 10 مهارات للوظائف عام 2020 بحسب دراسة أجرتها لينكد إن

وحلت تقنية بلوكتشين في صدارت المهارات الأكثر طلبًا في عام 2020 وهي في وظائف لائقة ضمن مجالات سريعة التطور تولي أهمية كبيرة لتحليل البيانات. ويلفت التقرير أن العام 2020 هو أول عام يشهد تصدر بلوك تشين قائمة المهارات المطلوبة في شبكة لينكدإن، وصعد مهارات تحليل الأعمال للمرتبة السادسة بقفزة 10 درجات منذ عام 2019.

وتدرج الشركة مساقات لمن يرغبة باكتساب مهارات بلوك تشين سواء كان ضمن أكاديمية لينكدإن أو ضمن مساقات التعليم الإلكتروني مثل كورسيرا وغيرها.

كل ما يلزمك معرفته عن تقنية بلوك تشين سنسمع كثيرا في الأيام والشهور القادمة عن تقنية بلوك تشين Blockchain، في قطاعات عديدة، فما هي هذه التقنية.

وحلت الحوسبة الموزعة وحوسبة السحاب في المرتبة الثانية في القائمة، تلاها في المرتبة الثالثة مهارة الاستنتاج التحليلي، ثم الذكاء الصنعي (أو الاصطناعي كما كان يطيب لي أن اكتبه سابقا) في المرتبة الرابعة.

أما تصميم تجربة المستخدم (UX design) فجاء في المرتبة الخامسة مع مساقات من جهات عديدة لاكتساب هذه المهارات وأصولها.

وجاءت تحليل الأعمال في المرتبة السادسة كما سلف، ثم يأتي التسويق المترادف في المرتبة السابعة، تلته المبيعات ثم الحوسبة العلمية فيما حل إنتاج الفيديو في المرتبة العاشرة.

وفي قسم المهارات الشخصية التي يطيب لبعضهم تسميتها المهارات اللينة فبقيت المهارات الخمسة بذات الترتيب، وجاء الابتكار في الصدارة تلته مهارات الإقناع ثم العمل التعاوني او الجماعي ثم مهارات التأقلم، وفي المرتبة الخامس جاء الذكاء العاطفي، وما أدراك مالذكاء العاطفي!

ويصفه البعض في حس مرهف لتقدير مشاعر الآخرين والإصغاء إلى الإشارات أكثر من الكلمات لتجنب الأسلوب الفج والطرق الفظة في سياق الحوار والتعاون مع الزملاء. ومثلا، يتسبب الافتقار للذكاء العاطفي بمواقف محرجة لأي من الأطراف حين يقحم شخص ما رأيه في سياق لا يناسب أجواء الحوار وتستخدم فيه أمثال عربية _مثل الطبل بحرستا والعرس بدوما، كناية عن انحراف كبير بين المطلوب وما يقدمه شخص ما

كأن تقل لشخص يشكو قلة النقود أن سيارة فخمة أصبحت متوفرة بتخفيض كبير! ، أوعبارة انكليزية معبرة أحيانا وهي الصمم إزاء الموقف tone-deaf.