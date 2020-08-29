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السبت 29 أغسطس 2020 02:30 م

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شاهد كشف إيلون ماسك عن شريحة نزرع بالدماغ البشري ليتصل بالكمبيوتر

يناشد إيلون ماسك مؤسس شركتي تيسلا وسبيس اكس من يرغب بالتطوع لتجربة شريحة جرى زرعها بحيوان لاختبار فعاليتها لتكون وصلة بين الدماغ والكمبيوتر، ويزعم إن ذلك ضرورية لتقوية البشر أمام الذكاء الاصطناعي!

شاهد كشف إيلون ماسك عن شريحة نزرع بالدماغ البشري ليتصل بالكمبيوتر
شاهد كشف إيلون ماسك عن شريحة نزرع بالدماغ البشري ليتصل بالكمبيوتر
شاهد كشف إيلون ماسك عن شريحة نزرع بالدماغ البشري ليتصل بالكمبيوتر
شاهد كشف إيلون ماسك عن شريحة نزرع بالدماغ البشري ليتصل بالكمبيوتر
شاهد كشف إيلون ماسك عن شريحة نزرع بالدماغ البشري ليتصل بالكمبيوتر
شاهد كشف إيلون ماسك عن شريحة نزرع بالدماغ البشري ليتصل بالكمبيوتر
شاهد كشف إيلون ماسك عن شريحة نزرع بالدماغ البشري ليتصل بالكمبيوتر
شاهد كشف إيلون ماسك عن شريحة نزرع بالدماغ البشري ليتصل بالكمبيوتر
شاهد كشف إيلون ماسك عن شريحة نزرع بالدماغ البشري ليتصل بالكمبيوتر

وعرض ماسك أمس الجمعة شريحة مزروعة بدماغ حيوانات وجهاز كمبيوتر لقراءة الإشارات العصبية- النيرونات neurons، وهي تنطلق لدى وجود مؤثر ما يحفز الحيوانات.

استفاد إيلون ماسك من استحواذه على شركة نيورالينك Neuralink للتكنولوجيا العصبية عام 2017 التي اسهها شاب اسمه بدرام محسني، ليكشف اليوم عن شريحة ستكون بمثابة وصلة بين الدماغ والكمبيوتر وقد تغذي صخب أصحاب نظريات المؤامرة الذين تثيرهم أفكار التحكم بالبشر عبر الشرائح فيما يرفع إيلون ماسك من سعر أسهم شركاته بفضل تصدر المشهد بمزاعم تسويق كبيرة.

 ويزعم ماسك أن أجهزة ربط الدماغ بالكمبيوتر ضرورية لمساعدة البشر على مواكبة الذكاء الصنعي من خلال تعزيز قدراتنا العقلية.


وأعلن ماسك في شهر يوليو عن تحقييق تقدم في سير العملية في 28 أغسطس، وقد قدم الآن مزيدًا من التفاصيل حول الشريحة التي سيتم زراعتها بآلة خياطة لاتمام عملية الزرع.


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