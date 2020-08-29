شاهد كشف إيلون ماسك عن شريحة تزرع بالدماغ البشري ليتصل بالكمبيوتر

وعرض ماسك أمس الجمعة شريحة مزروعة بدماغ حيوانات وجهاز كمبيوتر لقراءة الإشارات العصبية- النيرونات neurons، وهي تنطلق لدى وجود مؤثر ما يحفز الحيوانات.

استفاد إيلون ماسك من استحواذه على شركة نيورالينك Neuralink للتكنولوجيا العصبية عام 2017 التي اسهها شاب اسمه بدرام محسني، ليكشف اليوم عن شريحة ستكون بمثابة وصلة بين الدماغ والكمبيوتر وقد تغذي صخب أصحاب نظريات المؤامرة الذين تثيرهم أفكار التحكم بالبشر عبر الشرائح فيما يرفع إيلون ماسك من سعر أسهم شركاته بفضل تصدر المشهد بمزاعم تسويق كبيرة.

ويزعم ماسك أن أجهزة ربط الدماغ بالكمبيوتر ضرورية لمساعدة البشر على مواكبة الذكاء الصنعي من خلال تعزيز قدراتنا العقلية.





وأعلن ماسك في شهر يوليو عن تحقييق تقدم في سير العملية في 28 أغسطس، وقد قدم الآن مزيدًا من التفاصيل حول الشريحة التي سيتم زراعتها بآلة خياطة لاتمام عملية الزرع.



