الولايات المتحدة ترد على الصين وتعلن عن إنترنت خيالية غير قابلة للاختراق

تعتمد الإنترنت الكمومية على عناصر مثل الذرة والفوتون Photon والإلكترون لتسريع معالجة المعلومات ونقلها لمسافات بعيدة دون وجود وصلة فيزيائية بحسب صحيفة واشنطن بوست. وستعمل وزارة الطاقة الأمريكية من خلال 17 مختبرا وطنيا لديها كبنية أساسية للمشروع .

وكشف أمس الخميس عن الخطة الأمريكية لإطلاق ما يعتبر أهم أفق تقني للقرن الواحد والعشرين وهو بناء انترنت كمومية وتأسيس علوم المعلومات الكمومية Quantum information science (QIS) .

تعتمد الانترنت الكمومية على ما يسمى توأمة الفوتون entanglement، أي جعل جعل عنصرين من جزيء الفوتون توأمين يحصل كل منهما على ما يراخ الآخر، مثل استخدامه الحالي في الفضاء، أي جعل توأم الفوتون يعكس ما يحصل مع الفونتون التوأم بغض النظر عن المسافة بينهما. والفوتون هو جسيم أولي متناهي الصغر و العنصر المسؤول عن الظاهرة الكهرومغناطيسية، وهو حامل الاشعاع الكهرومغناطيسي.

وأعلنت لوري لايتفوت عمدة شيكاغو وحاكم ولاية إلينوي جي.بي بريتزكر، عن الخطة في شيكاغو التي ستكون إحدى مراكز تطوير هذه الشبكة التي تلقب بالإنترنت الثانية والتي تعمل بالتوازي مع شبكة الانترنت العالمية الموجودة لكنها ستستند لقوانين الميكانيك الكمومي لنقل البيانات وتبادلها بطريقة آمنة والاتصال بأجهزة الكمبيوتر الجديدة وأجهزة الالتقاط المتطورة Quantum sensors.

Quantum internet has the potential to revolutionize science and our world. Proud to help announce a blueprint strategy for the development of a national quantum internet. pic.twitter.com/nVqucgKEaQ— Mayor Lori Lightfoot (@chicagosmayor) July 23, 2020