تلقي أول إشارة بعد إطلاق مسبار الأمل الإماراتي من اليابان في رحلة للمريخ

وأطلق مسبار الأمل من مركز تانيجاشيما الفضائي في اليابان الساعة 1:58 صباح الاثنين بتوقيت الإمارات (2158 بتوقيت جرينتش يوم الأحد) في رحلة إلى الكوكب الأحمر تستغرق سبعة أشهر، حيث سيدور حوله ويرسل بيانات عن غلافه الجوي

وبعد انفصال المسبار عن الصاروخ عقب رحلة استغرقت ساعة بعد عملية الإطلاق، بدأ بتشغيل الألواح الشمسية، و تلقّى الفريق العلمي بمركز التحكم الأرضي في مركز محمد بن راشد للفضاء أولى الإشارات من المسبار، وبدأ الفريق التقني في المركز بعملية تحليل البيانات الواردة منه.

وكان مقررا في بادئ الأمر اطلاق المسبار في 14 يوليو تموز لكن سوء الأحوال الجوية أجل عملية الإطلاق مرتين بحسب رويترز. وبعد ما يزيد قليلا عن ساعة من إطلاقه، نشر المسبار ألواحا شمسية لتشغيل أنظمته وأقام اتصالات لاسلكية مع المهمة على الأرض.

وهناك حاليا ثماني مهمات نشطة تستكشف المريخ حاليا، بعضها يدور حول الكوكب والبعض الآخر هبط على سطحه. وتعتزم كل من الصين والولايات المتحدة إرسال رحلة أخرى هذا العام.

وقالت وزيرة الدولة للعلوم المتقدمة بالإمارات سارة الأميري إن مهمة بلادها إلى المريخ تكلفت 200 مليون دولار. وتستهدف المهمة توفير صورة كاملة عن الغلاف الجوي للمريخ وأجوائه للمرة الأولى وذلك بإعداد دراسة يومية وفصلية عن التغيرات التي تطرأ عليه.

وأعلنت الإمارات عن خطط المهمة للمرة الأولى في 2014، ودشنت برنامج فضاء وطنيا في 2017 لتطوير خبرة محلية في هذا المجال.

وتفتقر الإمارات، التي يسكنها 9.4 مليون نسمة معظمهم عمال أجانب، إلى القاعدة العلمية والصناعية للدول الكبرى التي ترتاد الفضاء.

ولدى الإمارات خطة طموحة لإقامة مدينة سكنية على المريخ بحلول 2117. وأصبح هزاع المنصوري أول إماراتي يصل إلى الفضاء في سبتمبر أيلول 2019 في رحلة إلى محطة الفضاء الدولية.

ومن أجل تطوير وبناء مسبار الأمل، عمل الإماراتيون ومركز محمد بن راشد للفضاء مع مؤسسات تعليمية أمريكية لديها الخبرة في علم الفضاء.

وسيشرف مركز محمد بن راشد للفضاء على المسبار خلال رحلته التي يقطع خلالها مسافة 494 مليون كيلومتر بمتوسط سرعة يبلغ 121 ألف كيلومتر في الساعة.