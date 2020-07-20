شاهد بالفيديو نقل مباشر لإطلاق مشروع "مسبار الأمل"

وجرى نقل صاروخ الإطلاق الذي يحمل "مسبار الأمل " إلى منصة الإطلاق بعد إخراجه من مبنى التجهيز ثم تم وضعه على منصة الإطلاق بقاعدة مركز تانيغاشيما الفضائي في اليابان والقيام بإجراء الفحوصات النهائية له والتحقق من الظروف التشغيلية لمركبة الإطلاق وأنظمة التتبع والتحكم والظروف الجوية، بعد ذلك تم تزويد صاروخ الإطلاق "إتش 2 إيه" بالوقود بنجاح قبل أن يتم الإعلان عن بدء العد التنازلي لإطلاقه .