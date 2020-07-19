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الأحد 19 Jul 2020 04:30 م

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شاهد وصول صاروخ الإطلاق الذي يحمل مسبار الأمل إلى منصة الإطلاق

وصول صاروخ الإطلاق الذي يحمل #مسبار_الأمل، إلى منصة الإطلاق في مركز تانيغاشيما للفضاء في اليابان. تابع البث المباشر بعد 6 ساعات للإطلاق عبر الموقع https://www.emiratesmarsmission.ae/live/

شاهد وصول صاروخ الإطلاق الذي يحمل مسبار الأمل إلى منصة الإطلاق

الفيديو: وصول صاروخ الإطلاق الذي يحمل #مسبار_الأمل، إلى منصة الإطلاق في مركز تانيغاشيما للفضاء في اليابان.

وتبقى ساعات قليلة على انطلاق مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ بالتزامن مع احتفال الدولة باليوبيل الذهبي لقيامها .. رسالة أمل إلى المنطقة العربية والعالم..
  "تابعوا البث المباشر لانطلاق #مسبار_الأمل الأحد 19 يوليو 2020 في تمام الساعة 1:58 بعد منتصف الليل بتوقيت الإمارات"

تابعوا البث المباشر للإطلاق عبر الموقع

https://www.emiratesmarsmission.ae/live/

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