بالعربية، العد التنازلي لأهم لحظات اطلاق مسبار الأمل الإماراتية

ينطلق غدا مسبار الأمل الإماراتي إلى الفضاء ترافقه تغطية عربية وعالمية كبيرة وتشهد عملية الإطلاق لأول مرة استخدام اللغة العربية في العد التنازلي وهي خطوة احتفى بها مشاهير عالميين وعرب مثل كل من راغب علامة وأحمد حلمي وديفيد رويز وجاكلين فرنانديز وغاري في وجاي شيتي ومنيبة مارزار.

ويقود خالد الشحي المدير التنفيذي في مكتب الدبلوماسية العامة بوزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل ، حهود الهوية الإعلامية المرئية للإمارات ويشرف على حملة تبرز أهمية المهمة التاريخية التي تقوم بها الإمارات في الفضاء و إطلاق العد التنازلي لمسبار الأمل باللغة العربية لأول مرة.

نجح فريق مسبار الأمل في إتمام عملية النقل حسب الجدول الزمني المقرر، في رحلة استغرقت أكثر من 83 ساعة براً وجواً وبحراً، ومرت بثلاث مراحل رئيسية، روعي خلالها اتخاذ تدابير وإجراءات لوجستية محكمة، لضمان إيصال المسبار إلى وجهته النهائية قبل الإطلاق في وضعية مثالية.

ونشرت وكالة الإمارات للفضاء فيديو لصاروخ (إتش 2 إيه) الذي وصل إلى منصة الإطلاق في مركز تانيغاشيما للفضاء في اليابان. استعدادا لانطلاق أول مهمة عربية إلى كوكب آخر.