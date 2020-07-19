37 ألف طلب للالتحاق بـ نوابغ الفضاء العرب، نصفهم من مصر

وام / تقدم أكثر من 37 ألفا من الشباب العربي من الشغوفين بعلوم الفضاء وذوي الكفاءات العلمية والمبدعين والمبتكرين والمخترعين والباحثين من مختلف الدول العربية بطلبات التحاق بالدورة الأولى من برنامج "نوابغ الفضاء العرب" البرنامج العلمي التدريبي المكثف الأول من نوعه عربياً والذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" لاحتضان ورعاية نخبة علمية متميزة من النوابغ العرب وأصحاب المواهب والكفاءات العلمية من شباب وشابات الوطن العربي بحسب وكالة الأنباء الإماراتية.

ويعمل البرنامج على إعدادهم وتدريبهم في مجال علوم الفضاء وتقنياته للمساهمة بخبراتهم وابتكاراتهم في رفد القطاع الفضائي في المنطقة والاستفادة من الآفاق المهنية والعلمية غير المحدودة لهذا القطاع في المستقبل وتعزيز توجه مجتمعاتهم وأوطانهم لبناء اقتصادات معرفية.

وتأتي هذه المشاركة القياسية خلال أسبوعين فقط من إطلاق البرنامج الأول من نوعه عربيا وذلك بالتزامن مع مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ أول مهمة عربية إلى الفضاء الخارجي من خلال "مسبار الأمل" الذي يتوقع أن ينطلق في مهمته العلمية الاستكشافية إلى الكوكب الأحمر شهر يوليو الجاري متوجا ست سنوات من عمل أكثر من 200 مهندس ومهندسة إماراتية على المشروع العلمي الأضخم من نوعه في المنطقة.

وأعلنت إدارة برنامج "نوابغ الفضاء العرب" الذي تشرف عليه وكالة الإمارات للفضاء المظلة الأم المنظمة لكافة البرامج والأنشطة الفضائية في دولة الإمارات إغلاق باب التسجيل في الدورة الأولى من البرنامج التدريبي التخصصي المكثف بعد أسبوعين من تلقي الطلبات.

ويأتي ذلك تمهيدا لتقييم طلبات المرشحين وفقاً لمعايير علمية دقيقة لاختيار من تنطبق عليهم الشروط من أصحاب المواهب والكفاءات العلمية والقدرات الإبداعية والمخترعين والباحثين والمتخصصين في علوم الفضاء والتكنولوجيا ذات الصلة أو من يمتلكون شغفا وطموحا في هذا المجال الحيوي حيث تخضع طلبات الالتحاق بالبرنامج إلى عملية تقييم شاملة على يد لجنة تقييم مختصة تتألف من علماء وباحثين وأكاديميين مختصين في مجالهم، بحيث تأخذ عملية التقييم في الاعتبار مؤهلات المتقدمين وإنجازاتهم العلمية والبحثية وإمكاناتهم التي يمكن البناء عليها والاستثمار فيها.

ووسط تفاعل قياسي من الدول العربية للتسجيل في هذا البرنامج النوعي، تصدرت مصر قائمة المتقدمين للتسجيل في برنامج "نوابغ الفضاء العرب" بـ 19391 طلبا تلتها العراق بواقع 6447 طلبا ثم الجزائر 4836 طلبا والمغرب 3107 طلبات ودولة الإمارات 692 طلبا والأردن 681 طلبا وفلسطين 422 طلبا وسوريا 406 طلبات وتونس 370 طلبا والمملكة العربية السعودية 361 طلبا.

ومنذ الساعات الأولى لإطلاقه حظي "برنامج نوابغ الفضاء العرب" بتفاعل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية في العالم العربي والمنتديات العلمية والأكاديمية العربية كما سجل الموقع الإلكتروني للبرنامج arabstospace.com زيارات ومشاهدات قياسية مع تداول المعلومات الواردة فيه ورابط تقديم طلبات التسجيل في البرنامج عبر تطبيقات التراسل الفوري الأمر الذي يعكس الحاجة الماسة إلى هذا النوع من البرامج العلمية التي تحتضن المواهب والكفاءات العربية في قطاع الفضاء.

وقال معالي الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة رئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء إن الإقبال القياسي على التسجيل في برنامج نوابغ الفضاء العرب يؤكد مدى أهمية مثل هذه المبادرات النوعية المبتكرة التي تستجيب لتطلعات وطموحات الشباب العربي والنابعة من رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" الهادفة إلى تحفيز أبناء وبنات الوطن العربي وبث الأمل في نفوسهم وبناء قدراتهم وصقل مواهبهم وإمكانياتهم كي يساهموا بكفاءة وفاعلية في تعزيز التقدم العلمي في المنطقة بما ينعكس على زيادة مساهمة اقتصاد المستقبل القائم على المعرفة والابتكار في الناتج الإجمالي العربي عبر الاستثمار في قطاعات اقتصادية حيوية جديدة مثل القطاع الفضائي وتكنولوجيا الفضاء ومختلف التطبيقات الأرضية المتصلة به والذي يشهد نمواً متسارعاً حول العالم.

وأضاف معاليه ان الحراك العلمي الذي أثاره برنامج نوابغ الفضاء العربي في دورته الأولى من شأنه المساهمة في تحويل الطاقات الإبداعية الكامنة لدى الموهوبين والنوابغ من الشباب العربي إلى طاقة إيجابية وواقع ملموس وإنجازات علمية تتحقق على أرض الواقع.

ويعد برنامج "نوابغ الفضاء العرب" أول برنامج تدريبي متخصص من نوعه لإعداد مواهب عربية متمكنة علمياً وعملياً في مختلف تخصصات علوم الفضاء والأبحاث والتقنيات والمهام المرتبطة بها حيث يهدف البرنامج إلى احتضان ورعاية الكفاءات العلمية العربية من الشباب الشغوفين بكل ما له علاقة بالفضاء وإعدادهم وتمكينهم من خلال توفير التدريب المتخصص لهم في دولة الإمارات بالاستناد إلى أرفع المعايير العلمية بحيث يستفيد الملتحقون في البرنامج من الإمكانات الهائلة التي تتمتع بها دولة الإمارات بفضل القفزات النوعية التي حققتها في قطاع الصناعات الفضائية لديها الذي يُعدّ الأكثر تطوراً من نوعه عربياً إلى جانب تأهيلهم للانضمام إلى سوق وظائف المستقبل التكنولوجية وإعدادهم لتسلم مواقع متقدمة في قطاع الصناعات الفضائية العربية وكي يشكلوا من خلال إنجازاتهم وابتكاراتهم العلمية إضافة نوعية للمجتمع العلمي العالمي بما يسهم في خدمة البشرية.

وتبلغ مدة برنامج "نوابغ الفضاء العرب" ثلاث سنوات تتخللها تدريبات نظرية وعملية شاملة ومشاركات في المشاريع الراهنة والمستقبلية التي تعمل عليها وكالة الإمارات للفضاء.

ويستفيد النوابغ العرب في المجال علوم وتقنيات الفضاء ممن يقع عليهم الاختيار، وفقاً لمؤهلاتهم وإنجازاتهم العلمية والبحثية من قائمة من المزايا الخاصة تشمل توفير تدريب نظري وعملي متخصص للمنتسبين في علوم وتكنولوجيا الفضاء ضمن أعلى المعايير العلمية وإقامة مدتها ثلاث سنوات في دولة الإمارات مغطاة التكاليف بالإضافة إلى حصولهم على مِنَح تعليمية وحوافز مالية ومساهمتهم في بناء مجموعة أقمار صناعية متقدمة في الإمارات وإتاحة الفرصة لهم للمشاركة مع الفرق البحثية والعلمية الإماراتية في عدد من البرامج والمشاريع الخاصة بتكنولوجيا الفضاء في الدولة.