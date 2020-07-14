تأجيل إطلاق مهمة الإمارات لاستكشاف المريخ "مسبار الأمل" ليوم الجمعة بسبب الظروف الجوية

أعلن الحساب الرسمي لمكتب الاتصال لحكومة الإمارات عن تأجيل موعد إطلاق مهمة الإمارات لاستكشاف المريخ "مسبار الأمل" بسبب الظروف الجوية في موقع الإطلاق في جزيرة تانيغاشيما باليابان.

ونقل المكتب أعلان وكالة الإمارات للفضاء ومركز محمد بن راشد للفضاء بالتعاون والتشاور مع شركة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة، المسؤولة عن صاروخ الإطلاق الذي يحمل "مسبار الأمل"، أول مهمة عربية لاستكشاف المريخ، عن الموعد الجديد لإطلاق المهمة نحو المريخ، والذي سيكون يوم الجمعة الموافق 17 يوليو 2020.



سيكون الإطلاق تمام الساعة: 12:43 بعد منتصف الليل بتوقيت دولة الإمارات، (16 يوليو 2020، في تمام الساعة 08:43 مساء بتوقيت جرينتش)، وذلك من مركز تانيغاشيما الفضائي في اليابان.