تجارب نهائية قبل إطلاق مسبار إماراتي لاستكشاف المريخ



وقال المكتب الإعلامي لحكومة دبي في بيان إن فريقا إماراتيا “يقود عمليات تجهيز المسبار الأمل للإطلاق بما في ذلك التجارب النهائية، واختبارات ما قبل الإطلاق”.

وبإطلاق “مسبار الأمل” في 15 تموز/يوليو المقبل، ستصبح الإمارات أول دولة عربية تضع مسبارا غير مأهول في المدار لاستكشاف الكوكب الأحمر وذلك في إطار “مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ” الذي يعكس سعي أبوظبي إلى إثبات مكانتها العلمية والفضائية.

وفي أيلول/سبتمبر دخل رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري التاريخ بصفته أول مواطن من دولة عربية يقيم في محطة الفضاء الدولية، وأول إماراتي يجري مهمة فضائية.

وتسعى الإمارات من خلال “مشروع المريخ 2117” إلى بناء مدينة سكنية على كوكب المريخ بحلول العام 2117.