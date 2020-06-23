الصين تستكمل نظام تحديد المواقع والملاحة



وتحاول الصين تأمين بدائل عن أنظمة تقنية مع تصاعد التنافس التجاري مع الولايات المتحدة واعتماد الصين على بعض الأنظمة الأمريكية ومخاوف من حرمانها من نظام جي بي إس GPS الأمريكي والذي تقوم الولايات المتحدة بتعطيله عادة عند شنها لحرب أو عمل عسكري، كما يغني الصين عن الاعتماد على نظام غلوناس الروسي ونظام غاليليو الأوروبي.

وانتهت الصين من بناء نظامها الجديد بايدو قبل ستة أشهر من الموعد المحدد مع إطلاق القمر لاصطناعي النهائي في كوكبة من الأقمار بمشروع بالغ قيمته 7 مليار جنيه إسترليني.

سيسمح استكمال نظام الملاحة العالمي الخاص بها لبكين بتقليل اعتمادها على نظام GPS المملوك للولايات المتحدة، وتعزيز قوتها وسمعتها في الفضاء.

تطور برنامج الفضاء الصيني بسرعة على مدى العقدين الماضيين، حيث تخصص الحكومة موارد كبيرة لتطوير قدرات تقنية عالية مستقلة، وحتى الهيمنة في مجالات مثل اتصالات الجيل الخامس.



يتكون النظام من 30 قمرًا صناعيًا يمنح الصين الاستقلال العسكري من حيث الملاحة، وحتى الرسائل المستقلة عن الولايات المتحدة أو الدول الأخرى.



وجدير بالذكر، أنه تم إطلاق الإصدار الأول من بايدو في عام 1994 ولكنه أصبح جاهزًا للعمل بحلول عام 2000، ولم يكن نظامًا عالميًا في ذلك الوقت، إنما يقدم فقط خدمات الملاحة عبر الأقمار لاصطناعية للصين، وقد تم توسيع هذا ليشمل منطقة آسيا والمحيط الهادئ بأكملها بحلول عام 2012، وستعطي النسخة الثالثة والأخيرة، التي تكاد تكون كاملة تغطية عالمية لبكين.



كما أنه بالإضافة إلى كونه مساعدًا للملاحة، يوفر النظام اتصالات قصيرة بالرسائل، وزيادة عبر الأقمار لاصطناعية، والبحث والإنقاذ الدوليين، بالإضافة إلى تحديد المواقع بدقة".



وتعد أنظمة الرسائل القصيرة باتصالات يصل طولها إلى 1200 حرف صيني، بالإضافة إلى القدرة على نقل الصور.