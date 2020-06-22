مجانا، إنترنت فضائي من شركة سبيس إكس للمرحلة التجريبية

أعلنت شركة سبيس إكس عن تقديم خدمة انترنت فضائي مجانية في فترة تجربة بعد أن أطلقت 500 من الأقمار الاصطناعية في مشروع ستارلينك Starlink لتزويد الإنترنت الفضائية التي تخطط لها الشركة منذ فترة طويلة.

تدور هذه الأقمار على ارتفاع 550 كم أي في مستوى أكثر انخفاضا من الاقمار الاصطناعية التقليدية التي تدور على مدار بارتفاع ألف كم.

وكان إيلون ماسك مؤسس الشركة ومديرها قد صرح أنه ينوي عمل شبكة إنترنت تعمل في جميع أنحاء العالم عبر الأقمار الاصطناعية بسرعة كبيرة جدا وبسعر معقول يناسب الجميع.

وطلبت الشركة مؤخرا من التسجيل بالخدمة لتجربتها - لمرحلة اختبار بيتا- على الرابط https://www.starlink.com/

ولدى اكمال المعلومات من بريد إلكتروني وعنوان بريدي، سترسل لك الشركة رسالة تأكيدا فيما ستفتتح الشركة الاختبار العام للجمهور لاحقا بهدف تزويد الإنترنت في المناطق التي لا تتوفر فيها اتصالات بالإنترنت أو في حال كانت مكلفة جدا أو غير مستقرة.

وتتنافس شركات عديدة للدخول في قطاع تزويد الإنترنت الفضائي كما هو الحال مع شركة ون ويب OneWeb وغيرها. ولن تنافس ستارلينك شركات تزويد خدمة الانترنت في المدن حيث تتوفر سرعات الموجة الواسعة بل ستركز على المناطق التي تحتاج لخدمة بديلة.

ولتحقيق التغطية العالمية الشاملة للكرة الأرضية تخطط سبيس إكس لإكمال نشر الاقمار ستارلنك بحلول نهاية العام الجاري مع تركيب محطات أرضي للمشتركين.

وكانت الانترنت الفضائية حتى وقت قريب تؤمن تنزيل البيانات نزولا من الاقمار الاصطناعية لكن عليك أن تتصل بها من إنترنت أرضية لتوصيل طلبك!

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