السعودية: إيداع 747 مليون ريال في حسابات مستفيدي الإسكان لشهر أغسطس

وأوضح الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية العقارية منصور بن ماضي، أن إجمالي الدعم هذا الشهر خُصص لأرباح عقود التمويل العقاري المدعُوم، لافتاً إلى أن إجمالي ما أُودع في حسابات مستفيدي "سكني" منذ إعلان برنامج التحول في يونيو 2017م وحتى يوليو الجاري، تجاوز 30,3 مليار ريال.

وأكد بن ماضي استمرار الصندوق في دعم القروض العقارية ضمن برنامج "سكني" بشكل شهري وفي موعده المحدد يوم (24) من كل شهر ميلادي بما يحقق مستهدفات برنامج الإسكان - أحد برامج رؤية 2030 - بهدف رفع نسب تملك الأسر السعودية للمساكن إلى 70% نهاية 2030م، مشيراً إلى أن إجمالي العقود التمويلية التي تم توقيعها بلغت أكثر من 520 ألف عقد تمويلي "للقرض العقاري المدعُوم" منذ يونيو 2017 وحتى النصف الأول من 2021.

يُذكر أن برنامج القرض العقاري المدعُوم من صندوق التنمية العقارية يُمكن مستفيدي برنامج "سكني" من الحصول على قرض عقاري بقيمة تصل إلى 500 ألف ريال مدعوم الأرباح بنسبة تصل إلى 100%، وذلك من خلال أكثر من 43 خدمة إلكترونية عبر البوابة الإلكترونية للصندوق www.redf.gov.sa .