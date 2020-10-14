السعودية: وزارة الإسكان تكشف عن مخطط سكني في الجوف

أعلنت وزارة الإسكان أن وكالة الأراضي والشؤون الفنية بوزارة الإسكان تسلمت مخططين في منطقة الجوف (منازل دومة الجندل، مشارف القريات) واللذين يوفران 2309 قطعة أرض، بمساحة إجمالية تزيد على 2,4 مليون م2، وذلك بعد الانتهاء من تطوير البنية التحتية فيها من سفلته وتسوية وتصريف السيول وغيرها، ضمن جهود الوزارة في تطوير كافة المخططات بجميع مناطق المملكة.



ويوفر مخطط "منازل دومة الجندل" بمحافظة دومة الجندل 1345 قطعة سكنية بمساحة إجمالية تزيد على 1.2 مليون متر مربع، فيما يقع مخطط "مشارف القريات" في محافظة القريات، الممتد على مساحة تصل إلى 1,2 مليون متر مربع حيث يوفر 964 قطعة أرض سكنية.



تأتي هذه الخطوة استمراراً لعمليات الوزارة في تطوير المخططات التابعة لها والبالغ عددها أكثر من 150 مخططاً سكنياً، بالإضافة إلى سعيها في تحقيق المستهدفات ورفع نسبة تملك المواطن للسكن بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.

وأتاحت البوابة الإلكترونية لبرنامج "سكني" في وقت سابق خاصية اختيار المخطط السكني المناسب من قبل المستفيدين من الأراضي السكنية وفق رغباتهم واحتياجاتهم، وذلك في إطار السعي الدائم إلى استحداث حلول إلكترونية تساعد على التسهيل على المواطنين المستحقين وتوفير مزيد من الخدمات الإلكترونية لهم.



وبات بإمكان المستفيد المسجل في وزارة الإسكان زيارة البوابة الإلكترونية لبرنامج "سكني" ثم اختيار الحلول السكنية ومن ثم الضغط على خيار الأراضي السكنية أو الدخول المباشر على الرابط https://sakani.housing.sa/plans-map واختيار المخطط المناسب له، واختيار قطعة الأرض، واستكمال إجراءات توقيع العقد الكترونياً، تمهيداً للبدء في إصدار تراخيص البناء خلال 6 أشهر وبنائها خلال 3 سنوات.