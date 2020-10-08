انتعاش سوق العقارات في دول مجلس التعاون الخليجي في غضون 12-24 شهرًا

من المتوقع حدوث انتعاش في قطاع العقارات في الشرق الأوسط في غضون 12-24 شهرًا ، وفقًا لمسح نشره منظم معرض سيتي سكيب.

قال ما يقرب من ثلاثة أرباع المشاركين في الاستطلاع الصادر عن Informa Markets ، منظم قمة العقارات في سيتي سكيب ، إنهم يتوقعون انتعاش صناعة العقارات في المنطقة في غضون عام إلى عامين.

وأشارت إنفورما ماركتس وهي الجهة المنظّمة لقمة سيتي سكيب العقارية، إلى نتائج استبيانها الجديد المتخصص بالقطاع، والذي أظهر توقعات 74% من المشاركين بانتعاش القطاع العقاري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في غضون عام واحد إلى عامين، فيما توقع 32% من المشاركين ظهور بوادر الانتعاش خلال 6 إلى 12 شهراً المقبلة.



كما بيّن الاستبيان أهمية نمو قطاعَي الصناعة والتصنيع بالنسبة لانتعاش القطاع العقاري وجهود تنويع الإيرادات النفطية، وحلّت المستودعات (60%) ومراكز البيانات (56%) ومنشآت التصنيع (55%) في صدارة مجالات النمو الرئيسية في المنطقة، فيما اعتُبر قطاعا العقارات السكنية والصحية الأسرع تعافياً إقليمياً.



وشددت النتائج على أهمية الاستثمارات الأجنبية المباشرة، التي شكلت عامل النمو الرئيسي في دولة الإمارات بالنسبة لـ 86% من المشاركين. ومن ناحية أخرى، جاءت دول مجلس التعاون الخليجي وبلاد الشام (55.92%) والصين (51.64%) في صدارة الأسواق الرئيسية بالنسبة للمستثمرين والمستخدمين النهائيين.



وأُنجز الاستبيان المتكامل بالاستناد إلى قاعدة بيانات متخصصة تضم أكثر من 500 اختصاصي من المطورين العقاريين والمهندسين المعماريين والمصممين وصناديق الاستثمارات العقارية، بالإضافة إلى المستثمرين من القطاع الخاص والمؤسسات الاستثمارية والوسطاء والموظفين الحكوميين والمستشارين ومختصي تحليلات السوق. وغطّى الاستبيان عدداً من أبرز المواضيع السائدة في القطاع والمرتبطة بمجالات العقارات التجارية والصناعية والسكنية وعقارات التجزئة والضيافة.



يلفت كريس سبيلر، مدير مجموعة سيتي سكيب لدى مؤسسة إنفورما ماركتس: "تمثّل النسخة الأولى من تقرير السوق العقارية في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا -للنصف الثاني من عام 2020 - دراسة مهمة مدعومة بالبيانات تأتي تزامناً مع التحديات الكبيرة التي تمر بها السوق. وأُنجزت الدراسة من قِبل سيتي سكيب انتلجنس، المنصة المستقلة للأخبار وتحليلات السوق التي أُطلقت مؤخراً، وعكست نتائجها مزيجاً من الثقة والمرونة والحذر لدى المشاركين على مستوى القطاع في المنطقة".



هذا وستجري مناقشة نتائج التقرير خلال فعاليات قمة سيتي سكيب العقارية، النسخة الاستثنائية من معرض سيتي سكيب والمخطط عقدها في نوفمبر المقبل ضمن مركز دبي التجاري العالمي. وأضاف سبيلر أن القمّة تجسد ثمرة تعاون وثيق بين إنفورما ماركتس ودائرة الأراضي والأملاك بدبي والقطاع العقاري بالمجمل، وتهدف إلى توفير وجهة لمشاركة المعارف ومنصة للقاء الشركات من شأنها تحفيز انتعاش القطاع العقاري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.



ورغم التحديات الكبيرة التي فرضتها جائحة كوفيد-19، أبدى 42% من مختصي قطاع العقارات ثقتهم بقدرة السوق العقارية في المنطقة على تحقيق النمو. وبصورة مشابهة، توقع 46% من المشاركين نمواً إيجابياً في أسواق دول مجلس التعاون الخليحي.



وستُقام فعاليات قمة سيتي سكيب العقارية يومي 16 و17 نوفمبر في مركز دبي التجاري العالمي، مع الالتزام بمعايير الأمان التام من إنفورما للصحة والسلامة