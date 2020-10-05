مليون و400 ألف درهم، رقم قياسي لإيجار فيلا في نخلة جميرا

وقالت شركة العقارات بي إتش إن صفقة إيجار هذه الفيلا الفاخرة تمثل رقما قياسيا جديدا. وأضاف بيان الشركة إن المستأجر وهو مواطن فرنسي مقيم في الإمارات العربية المتحدة، فضّل عدم الكشف عن هويته، وكان يرغب بإيجار فيلا في منطقة السعف لكونها فريدة من نوعها وهي مؤلفة من ست غرف نوم بالقرب من مكان عمل.

تشتهر الفلل في منطقة السعف في جزيرة النخلة جميرا بأنها تجمع أكثر العقارات المرغوبة في العالم وجرى تأجير هذه الفيلا بعقد محدد المدة وهو لمدة ثلاث سنوات، ويمكن وصفها بعمارة ذات طراز معاصر للغاية ومصمم حسب الطلب.

يقول نيك جراسيك ، العضو المنتدب لشركة PH العقارية: يتمتع هذا العقار الفريد بإطلالات رائعة - حيث يقع في نهاية السعف" على النخلة - ويتضمن شاطئه الخاص ومسبحًا ومجموعة من الميزات الأخرى التي تتوقعها من أحد أغلى الإيجارات في العالم.

ويضيف قائلاً: "على الرغم من أن اتجاه الإيجارات هذا العام تسير نحو الانخفاض ، إلا أن بعض المناطق في دبي - أكثر المواقع المرموقة - تشهد الآن استقرارًا في أسعار الإيجارات والبيع ، وتؤكد هذه الصفقة القياسية أن بوادر الانتعاش ليست هناك فحسب ، بل تزدهر".



