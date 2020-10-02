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الجمعة 2 أكتوبر 2020 07:45 ص

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السعودية .. إعفاء العقارات من ضريبة القيمة المضافة

أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز مرسوما ملكيا يعفي التوريدات العقارية من ضريبة القيمة المضافة بقيمة 15% وفرض ضريبة جديدة مخففة تحت مسمى التصرفات العقارية بنسبة 5% من قيمة التوريد العقاري.

السعودية .. إعفاء العقارات من ضريبة القيمة المضافة
فرض فريضة مخففة على التوريد العقاري.

وتعرّف التصرفات العقارية بأنها "أي تصرف قانوني ناقل لملكية العقار أو لحيازته، ومن ذلك على سبيل المثال: البيع، والهبة والوصية، والمقايضة والإجارة، والإيجار التمويلي، ونقل حصص في الشركات العقارية".

وقال وزير المالية السعودي على تويتر إن المرسوم الملكي يهدف إلى المساعدة في تحفيز النمو الاقتصادي وتقديم الدعم للمواطنين السعوديين.

من جهتها، أكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل على استمرار العمل بإعفاء إيجارات العقارات السكنية من ضريبة القيمة المضافة، وخضوع الإيجارات التجارية لضريبة القيمة المضافة بنسبة 15%.

أريبيان بزنس

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