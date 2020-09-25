ريبورتاج العقارية تبدأ بتطوير 10 مشاريع توفر 4 آلاف وحدة سكنية بأبوظبي ودبي

كشفت ريبورتاج العقارية عن إطلاق عرض خاص يشمل الإعفاء من رسوم الخدمات لـ 10 سنوات، على كافة مشاريعها بأبوظبي ودبي، مع توفر فرص سداد 10% دفعة أولى، و1,5% دفعة شهرية لمدة 50 شهراً.



وتباشر "ريبورتاج العقارية" تطوير 10 مشاريع توفر نحو 4 آلاف وحدة سكنية ضمن أهم المواقع الاستثمارية بأبوظبي ودبي.

وقال إسلام أحمد سليمان الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في ريبورتاج العقارية إن توفر السيولة الكافية لدى الشركة واستقرار أوضاعها المالية، عزز من فرص طرح عروض جاذبة للمشترين، عبر إتاحة خيار السداد بعد الاستلام.\



وأوضح إسلام أن الشركة تتيح خيارات عدة للمشترين عبر سداد 10% دفعة مقدمة، و90% بعد الاستلام، أو سداد 20% مقدم و80% بعد الاستلام، مع الاستفادة من خصم 5% لكلا الخيارين، فضلا عن الإعفاء من الرسوم الخدمات لـ 10 سنوات بمشاريع الشركة في دبي.

وتنظم "ريبوتاج غدا السبت الموافق 26 سبتمبر حدث مبيعات خاص ببرج ركان، وذلك في منتجع ومارينا ويستن دبي شاطئ الميناء، من الساعة 9 صباحا، حتى 7 مساء.



وأكد سليمان أهمية إطلاق الشركة مؤخرا مشروع برج "ركان، والذي تباشر الشركة تطويره في منطقة "دبي لاند" بالتعاون مع شركة "كونتيننتال للاستثمار".

ويوفر برج "ركان" نحو 488 وحدة سكنية، ومن المقرر إنجاز وتسليم المشروع بحلول الربع الأخير من عام 2022، وتبدأ أسعار الأستديوهات من 280 ألف درهم، و390 ألفا للشقق ذات الغرفة الواحدة، و600 ألف درهم للشق ذات الغرفتين.

وأوضح سليمان أن إطلاق برج "ركان" جاء بعد نجاح الشركة في تحقيق مبيعات جيدة من المرحلة الأولى من "ركان لوفتس" التي تم إطلاقها نهاية العام الماضي، وضمت 349 فيلا سكنية، فيما تضم المرحلة الثانية من "ركان لوفتس 2" نحو 305 فلل.

وتضم قائمة مشاريع "ريبورتاج" في دبي كذلك مشروع "أليكسيس تاور"، والذي تم إطلاقه خلال العام الحالي، بمنطقة داون تاون جبل علي بدبي، حيث يوفر 378 وحدة سكنية فاخرة، ويتوقع تسليمه بحلول الربع الأخير من 2022.



مشاريع الشركة في أبوظبي

وتباشر "ريبورتاج" تطوير مشروعي "الراحة لوفت 1" في أبوظبي، والذي يوفر 178 وحدة سكنية، و"الراحة لوفت 2"، والذي يضيف 124 وحدات سكنية، وذلك بمنطقة شاطئ الراحة، حيث يتوقع تسليم المشروعين خلال النصف الأول من 2021.

وفي مدينة مصدر بأبوظبي، تباشر "ريبورتاج" تطوير مشاريع "الواحة رزيدنس 1" والذي يوفر 612 شقة، حيث يتوقع تسليمه خلال الربع الثاني من العام 2021، و"الواحة رزيدنس 2"، والذي يوفر نحو 304 وحدات سكنية، حيث يتوقع تسليم المشروع خلال الربع الثاني من عام 2022، فضلا عن مشروع "ذا جيت"، والذي يوفر نحو 463 شقة سكنية.

كما يجري تطوير مشروع "المارية فيستا" في جزيرة المارية بأبوظبي، والذي يوفر 786 وحدة سكنية، حيث من المقرر تسليم المشروع بحلول الربع الأول من 2024.

وكانت الشركة قد انتهت العام الماضي من تسليم مشروع «ليوناردو ريزيدنس» السكني بمدينة مصدر بأبوظبي، والذي يوفر 177 شقة سكنية، منها 122 أستوديو، و48 شقة ذات غرفة واحدة، و16 شقة ذات غرفتين، وشقة واحدة ذات 3 غرف، ويمتد على مساحة أرض 4250 مترا مربعا.

وأشار سليمان إلى اهتمام الشركة بإطلاق عدد من العروض الترويجية المبتكرة والتي تراعى ظروف السوق العقاري في المرحلة الحالية، فضلا عن الخصومات على بعض الوحدات عند الشراء النقدي، وبما يتفق مع اشتراطات الجهات المختصة، عبر سداد الأموال في "حساب الضمان".