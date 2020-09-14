الشارقة: تسليم عدد كبير من مشاريع شروق العقارية والسياحية

أعلنت هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) عن استكمال سلسلة مشاريعها العقارية والسياحية والتجارية والخدمية التي أطلقتها مؤخراً، وتندرج ضمن محفظتها الاستثمارية، وذلك في إطار عودة الأعمال التي تشهدها الدولة بشكل تدريجي.

وتعمل (شروق) حالياً على جملة من المشاريع التي تقدم فرصاً استثمارية متنوعة، وبشراكات استراتيجية وفاعلة مع كبرى الشركات المتخصصة في المنطقة والعالم، مواصلةً بذلك سياسة التنويع الاقتصادي التي تتبناها الهيئة لتعزيز الثقة بالمناخ الاستثماري في الإمارة، والاستفادة من بنيتها التحتية كميزة للتوسع في مشاريع جديدة تغطي مجموعة واسعة من القطاعات، مثل الطاقة المتجددة، والرعاية الصحية، واللوجستيات والضيافة.





وتشمل قائمة المشاريع، التي قطعت فيها الهيئة أشواطاً كبيرة ليرى بعضها النور خلال العام الجاري، وبعضها الآخر في العامين المقبلين، بيت الحكمة وواجهة كلباء، ومدينة الشارقة المستدامة، وأفنيوز مول الشارقة.



وقال مروان بن جاسم السركال، الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) "مع عودة دورة الحياة والأعمال إلى طبيعتها تدريجياً، تواصل الهيئة مسيرة الإنجاز ضمن بيئة عمل احترافية للمحافظة على متانة اقتصاد الإمارة واستقراره وتوازن النمو في مختلف قطاعاته، بما يعكس رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في تعزيز مكانة الإمارة كإحدى أهم الوجهات الجاذبة للاستثمارات والأعمال على المستويين الإقليمي والعالمي".

وأوضح السركال أن (شروق) تسهم مع مختلف الدوائر والمؤسسات في الإمارة بتدعيم البنية التحتية لتعزيز المناخ الاستثماري للأعمال عبر إطلاق المشاريع التي تخدم سياسة التنوع الاقتصادي التي تنتهجها إمارة الشارقة، انسجاماً مع استراتيجية الدولة عموماً، ما يشكل خطوة مهمة لاستدامة مسيرة التنمية وترسيخ مقومات اقتصاد قائم على الابتكار والمعرفة والعلوم الحديثة وقادر على استقطاب رؤوس الأموال من مختلف دول العالم.

وبين السركال أن السياسات التحفيزية التي اعتمدتها الدولة منذ بدايات "أزمة كورونا" حافظت على النشاط الاقتصادي ضمن معدلات تنافسية تجسدت في استكمال المشاريع والأعمال وتسيير مصالح المستثمرين والعملاء على حد سواء، وأوضح أن هذه السياسات عززت من مكانة اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام ما يشير إلى أن اقتصاد إمارة الشارقة مستمر في تقديم الخيارات الآمنة للمستثمرين وطرح مشاريع جديدة تخدم النمو النوعي للاقتصاد والتنمية الاجتماعية الشاملة على حد سواء .

"بيت الحكمة".. حاضنة للمعارف وملتقى للثقافات

جاء مشروع "بيت الحكمة" احتفاءً بلقب الشارقة عاصمة عالمية للكتاب لعام 2019، حيث تم إطلاقه في 23 أبريل 2019، يوم تتويج الشارقة باللقب الثقافي الأرفع عالمياً، ليجسّد مكانة الكتاب والمعرفة في الإمارة ويحفظ قيمة ومعاني اللقب وينقلها للأجيال القادمة، وليقدم مفهوماً جديداً لمكتبة المستقبل يدمج بين القراءة والتفاعل الاجتماعي.

وذكرت هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) أن المشروع، الذي يمتد على مساحة 12 ألف متر مربع، وصل إلى مرحلة الانتهاء من الأعمال الإنشائية، على أن يفتتح في الربع الأخير من العام الجاري، ليمثل صرحاً حاضناً للمعارف وملتقى للثقافات.

والمشروع، الذي تطوره (شروق)، وعملت على تصميمه شركة "فوستر وشركاؤه" البريطانية، سيحتوي على مكتبة تضم 105 آلاف كتاب وأماكن للقراءة داخل المبنى وحدائقه، ويوفر آلة لطباعة الكتب بسرعة قياسية وتطبيق إلكتروني لسهولة التعرف على الخيارات المتنوعة للكتب.

وأمام بوابة هذا الصرح الثقافي الفريد، يشمخُ نصبُ "المخطوطة" الذي أبدعه الفنان العالمي جيري جودا بتصميم أخّاذ مُشاركاً في الاحتفاء بنيل الشارقة اللقب الثقافي العالمي الرفيع.



مدينة مستدامة بخدمات ذكية

وتحقيقاً لسعيها الحثيث لتلبية أعلى معايير الاقتصاد الأخضر والاستدامة البيئية في الإمارة، ومن خلال شراكتها الاستراتيجية مع "دايموند ديفيلوبرز"، الشركة المتخصصة في تطوير المشاريع البيئية المستدامة في دولة الإمارات، تعمل (شروق) على تطوير مشروع مدينة الشارقة المستدامة، الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة في مارس 2019.



وتوفر المدينة، التي تبلغ تكلفة إنجازها ملياري درهم على مساحة 7.2 مليون قدم مربعة، وحدات سكنية صديقة للبيئة عالية الكفاءة، وبيوت زراعية بتقنيات حديثة لإنتاج المحاصيل الزراعية المتنوعة، وسيارات ذاتية القيادة، ومركز تجاري متنوع الخدمات، بالإضافة إلى المدرسة. هذا التنوع الفريد في مجتمع سكني يشكل قفزة نوعية في شكل ووظيفة القطاع العقاري في الإمارة.



وأشارت الهيئة إلى أن المرحلة الأولى من المشروع سيتم تسليمها بالكامل في شهر سبتمبر من العام 2021، ويتضمن تسليم 280 وحدة سكنية كنماذج لفلل، حيث ستضم المدينة بعد انتهاء جميع المراحل 1120 وحدة مؤلفة من 3 و4 و5 غرف نوم، إلى جانب مرافق متعددة الاستخدامات، ومدرسة مستدامة ومسجد ومركز مستدام للزوار، في موقع استراتيجي بالقرب من منطقة الرحمانية، على شارع الشيخ محمد بن زايد (E311)، مع سهولة الوصول إلى شارع الإمارات (E611).

جزيرة مريم.. مشاريع سكنية فاخر

ومن المشاريع التي يتم العمل عليها "جزيرة مريم"، إحدى أكبر المشاريع العقارية التجارية في الشارقة، وتطورها شركة إيجل هيلز الشارقة للتطوير، التي تأسست بشراكة استراتيجية بين هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) وشركة إيجل هيلز.

وتحتضن الجزيرة مجموعة من المشاريع السكنية الفاخرة، بالإضافة إلى مجمعات تجارية ووحدات فندقية ومجموعة من المطاعم والمقاهي والمحال التجارية والمرافق الترفيهية ومرسى للسفن ومنتزهات خضراء، وقطعة ارض مخصصة للمدارس.

ويمتد مشروع الجزيرة، الذي تصل تكلفته التطويرية إلى 4.5 مليار درهم، على نحو 460 ألف متر مربع، تم تخصيص 310 آلاف متر مربع منها للبناء، في المنطقة الواقعة بين بحيرتي الممزر والخان.

وأوضحت (شروق) أن شهر ديسمبر المقبل سيشهد اكتمال المرحلة الأولى من مشروع جزيرة مريم، بحيث يتم تسليم 688 وحدة سكنية تتضمن منطقة ألعاب وحمام سباحة مخصصة للأطفال، ومنفذ إلى البحر حيث يقع المجمع السكني بالقرب من شاطئ البحر، وحوله نحو 40 محلاً تجارياً ومطعماً، في حين سيتم تسليم المرحلة الثانية للمشروع خلال العام 2022.

أول واجهة مائية متكاملة الخدمات في مدينة كلباء

وهناك مشروع واجهة كلباء، أكبر مشروع تجزئة وأول واجهة مائية متكاملة الخدمات في مدينة كلباء، وتطوره شركة إيجل هيلز الشارقة للتطوير، التي تأسست بشراكة استراتيجية بين هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) وشركة إيجل هيلز، ويقع المشروع ضمن "مشروع كلباء للسياحة البيئية" بمحاذاة بحيرة محاطة بأشجار القرم.

وتصل تكلفة المشروع إلى 160 مليون درهم على مساحة تبلغ 17 ألف متر مربع، حيث يضم المركز التجاري ضمن الواجهة 86 محلاً تجارياً، ويراعي في تصميمه توفير تجربة تسوق خارجية بنمط المحلات على جانبي الطريق، ومن المقرر تسليم المشروع بالكامل في الربع الثاني من العام المقبل، وفقاً لـ (شروق).



قصر الخان ..وجهة للضيافة الفاخرة

والمشروع الثالث الذي تطوره شركة إيجل هيلز الشارقة للتطوير، إلى جانب جزيرة مريم وواجهة كلباء، مشروع قصر الخان، أحد أفخم وجهات الضيافة التراثية في دولة الإمارات، حيث يعد المشروع أول منتجع من فئة الخمس نجوم مع واجهة مائية وسط مدينة الشارقة، ويمتد على طول ساحل المدينة في منطقة الخان المطل على الخليج العربي بمساحة تقدر بنحو 66 ألف مربع، وبتكلفة تصل إلى 120 مليون درهم، على أن يضم 88 وحدة فندقية متنوعة.

"الأفنيوز – الشارقة".. تعزيز تجارة التجزئة

وتعمل (شروق) على تعزيز تجارة التجزئة في الإمارة من خلال مشروع "الأفنيوز- الشارقة" الذي تطوره بالشراكة مع شركة مباني الكويتية، في منطقة حيوية مطلة على ضاحية مغيدر بالشارقة، في الجزء الواقع على شارع الشيخ محمد بن زايد، حيث يمتد المشروع على مساحة تزيد على 65 ألف متر مربع.

وبحسب هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، فإن موعد تسليم المشروع بالكامل سيكون في الربع الأول من العام 2023، حيث يتضمن المشروع 71 وحدة للإيجار 70 % منها متاجر و30 % مطاعم، في حين يبعد المشروع عن مطار الشارقة الدولي 6 دقائق، وعن مطار دبي الدولي 18 دقيقة، والمدينة الجامعية في الشارقة 4 دقائق، وسيتي سنتر الشارقة 15 دقيقة.

وختمت (شروق)، بتأكيد ثقتها من استمرار جاذبية أسواق الإمارة للاستثمارات الأجنبية، نتيجة السياسات التحفيزية القوية والتنافسية، والخدمات والتسهيلات المقدمة للمستثمرين، وعلاقة الشراكة القوية القائمة بين القطاعين العام، إلى جانب الموقع الجغرافي المميز، منوهة أنه في جعبتها الكثير من مشاريع الضيافة والسياحة الترفيهية الجديدة التي سيتم الإعلان عنها لاحقاً في مليحة والذيد وخورفكان وذلك بعد النجاح الكبير الذي حصدته من مشاريعها القائمة مثل فندق "ذا تشيدي البيت، الشارقة" ومنشآت مجموعة الشارقة للضيافة وشاطئ خورفكان ومليحة للسياحة البيئية والأثرية.

مشاريع ترفيهية وفندقية جديدة

وبهدف تلبية الطلب المتزايد على المنتجات الترفيهية والفندقية في الشارقة، تعمل (شروق) على تطوير أربعة مشاريع سياحية جديدة في إطار خطتها لتطوير قطاعي السياحة والضيافة في المنطقتين الوسطى والشرقية بالإمارة، منها فندقين من فئة الخمس نجوم في المنطقة الشرقية أحدهما قرب شاطئ خورفكان يضم 66 غرفة والآخر قرب مشروع "واجهة كلباء"، مشيرة إلى أن تصاميم هذين الفندقين جاهزين وسيضيفان بعد إنجازهما زخماً كبيراً للمنطقة الشرقية، وخصوصاً أن الفندق المرتقب في خورفكان سيضم أول حديقة مائية في هذه المنطقة.

كما تعمل (شروق) حالياً بالتعاون مع هيئة البيئة والمحميات الطبيعية في الشارقة على تشييد فندق يوفر تجربة استثنائية في "السفاري" بالذيد، يضم 60 غرفة بتصميم يراعي جمالية المنطقة المحيطة الواقعة ضمن محمية طبيعية، أما المشروع الرابع فهو "نزل القمر" الذي يقع ضمن "مليحة للسياحة البيئية والأثرية"، والمتوقع الانتهاء من تشييده نهاية العام الجاري حيث يعد النزل الثاني بعد نزل الفاية، الذي افتتحته الهيئة في العام الماضي.

وختمت (شروق)، بتأكيد ثقتها من استمرار جاذبية أسواق الإمارة للاستثمارات الأجنبية، نتيجة السياسات التحفيزية القوية والتنافسية، والخدمات والتسهيلات المقدمة للمستثمرين، وعلاقة الشراكة القوية القائمة بين القطاعين العام، إلى جانب الموقع الجغرافي المميز.