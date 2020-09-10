مخاوف كويتية من منع سلطنة عمان تملّك العقارات والأراضي لغير العمانيين

كتبت هبة حماد في صحيفة القبس عن تأكد مخاوف مستثمرين كويتيين من منع سلطنة عمان تملّك العقارات والأراضي لغير العمانيين. ولفت التقرير إلى تأكيد خبراء عقاريين أنه سيكون هناك خسائر ، على وقع تحديد 19 نوفمبر المقبل موعداً لنقل الملكيات إلى مواطنين عمانيين.

وسيضطر المستثمرون الكويتيون لبيع العقارات التي يسري عليها القرار بأسعار دون قيمتها الفعلية في السوق رغم وجود خيار بطلب تمديد فترة السماح لمدة سنة واحدة فقط،

ولمح هؤلاء أن قرارات كهذه قد تولّد حالة من عدم الاطمئنان لدى بعض الخليجيين عند التفكير في الاستثمار في سلطنة عمان مستقبلاً، علما أن نسبة كبيرة من استثمارات الكويتيين تتركّز في مسقط وصلالة اللتين لم يطلهما المرسوم السلطاني القاضي بحظر تملّك غير المواطنين العمانيين الأراضي والعقارات في 7 مواقع محددة»

وصدر القرار في أواخر عام 2018، حين أعلنت سلطنة عُمان عن مرسوم، يحظر تملّك العقارات والأراضي لغير العمانيين في كل من المناطق التالية: مسندم، البريمي، الظاهرة، الوسطى، ظفار، ما عدا: ولاية صلالة، لوى، شناص، مصيرة، الجبل الأخضر، وجبل شمس، بالإضافة إلى أي جبال لها أهمية إستراتيجية والجزر والمواقع القريبة من القصور والجهات الأمنية والعسكرية، والأثرية والقديمة.

ونقل التقرير رأي أمين سر اتحاد العقاريين قيس الغانم، الذي أوضح أن قرار الحكومة العمانية ليس بالأمر الجديد، بل سبق أن أعلنت عنه منذ سنوات، وبالتالي فقد أعطى للمستثمرين الكويتيين فرصة كافية للتصرّف في عقاراتهم. كما ان القرار لم يخص الكويتيين على وجه التحديد، وإنما هو قرار شامل لجميع المستثمرين الأجانب ممن هم ليسوا عمانيين.

وزاد: ان القرار شأن داخلي، ومن حق الحكومة العمانية اتخاذ القرارات التي تصب في مصلحة الدولة، ولولا أن لها رؤى مستقبلية لما اتخذت هذا القرار.