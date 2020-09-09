اكتمال 94% من أعمال تنفيذ مشروع "سرايا الغروب" في الخبر

كشف مشروع "سرايا الغروب" بمدينة الخبر بالمنطقة الشرقية عن وصول نسبة مبيعاته إلى 100% وبنسبة إنجاز في أعمال التنفيذ بلغت ٩٤٪ حتى نهاية اغسطس الماضي، متوقعاً بدء تسليم أولى الوحدات السكنية خلال ديسمبر المقبل لمستفيدي برنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان، حيث يأتي هذا المشروع ضمن 26 مشروعا تحت الإنشاء توفر أكثر من 20 ألف وحدة سكنية في المنطقة الشرقية بالشراكة مع القطاع الخاص، إضافة إلى 4 مشاريع للوحدات السكنية الجاهزة ضمن مشاريع الوزارة.



وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة دار وإعمار للاستثمار والتطوير العقاري - المطوّر لمشروع سرايا الغروب - أسامة الخنيزي، أن المشروع يمتد على مساحة تقارب 40 ألف م2 ويضم 116 وحدة سكنية من نوع تاون هاوس، منوّهاً إلى أنه يأتي في إطار الشراكة الفاعلة بين وزارة الإسكان والقطاع الخاص ممثّلاً بالمطوّرين العقاريين، وشهد منذ طرحه في تطبيق "سكني" إقبالاً كبيراً لما يتميز به المشروع من موقع استراتيجي وتصاميم عصرية تلبى تطلعات المستفيدين، وكذلك جودة التنفيذ والضمانات المقدّمة، إلى جانب توفيره لبيئة سكنية متكاملة تتوافق مع حاجات الأسر وتحقق مفهوم جودة الحياة.

وأشار إلى أن أعمال التنفيذ وصلت إلى مراحل متقدّمة وخلال مدة قياسية تمهيداً لبدء تسليمه للمستفيدين، مبيّناً التزام الشركة بأعلى معايير البناء والتشييد لضمان توفير مشروع يلبّي التطلّعات، لافتاً إلى أن أولى مراحل التسليم ستكون قبل نهاية العام الجاري 2020.

يذكر أن برنامج سكني التابع لوزارة الإسكان مستمر في تسليم وطرح الوحدات السكنية للأسر المستفيدة ضمن المشاريع التي يتم تنفيذها مع القطاع الخاص، وتأتي هذه الخطوات في إطار توفير خيارات أكثر للمواطنين تمكّنهم من الحصول على المسكن الملائم، الذي يلبي رغباتهم؛ بما يرفع من نسبة التملّك السكني إلى 70% بحلول عام 2030، وفقًا لمستهدفات برنامج الإسكان - أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030 -.