توسع في السعودية لأكبر شركة شقق فندقية في العالم

أعلنت أسكوت ذار رسيدانس أنها ترى إمكانات هائلة في قطاع الشقق المخدمة في السعودية ، وستفتتح الشركة عقارين جديدين على الأقل في المملكة في عام2021، بعد أن حققت مستويات الإشغال في عقاراتها في السعودية معدل 80 بالمائة في بعض المناطق، والسياحة الداخلية تقود الانتعاش بعد كوفيد في المملكة العربية السعودية، وتخطط أسكوت ذار رسيدانس لافتتاح 12 فندقًا آخر في الشرق الأوسط.

وكشفت «أسكوت ذار رسيدانس العالمية والمملوكة بالكامل من قبل شركة «كابيتالاند عن خطط نمو طموحة للمملكة العربية السعودية ، على الرغم من جائحة فيروس كورونا ، مع استعداد المملكة لتبني مفهوم الشقق الخدمية.

فينسنت ميكوليس ، المدير العام الإقليمي لشركة أسكوت لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وتركيا والهند أكد لمجلة أريبيان بزنس أن الشركة ، التي تدير ما يقرب من 120 ألف وحدة في جميع أنحاء العالم ، مع عقارات في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والبحرين وسلطنة عمان ، من بين عدد لا يحصى من الشركات الأخرى على مستوى العالم ، هي استهداف الفرص في المملكة العربية السعودية.



ويشمل ذلك العقارات الجديدة في الرياض والخبر ، وخطط للتوسع في كل من جدة وأبها جنوب غرب البلاد في عام 2022 .

وقال ميكوليس إن الافتتاح تأجل بسبب أزمة فيروس كورونا ، لكن الخطط جاهزة الآن لزيادة تواجد الشركة في المملكة. قال: "تظهر أهمية المقومات السعودية، وسنكون هناك العام المقبل فهناك من يؤدي عمل رائع في الترويج للبلد ، وجميع المواقع الثقافية والتراثية التي تقدمها الدولة ، بصرف النظر عن الجانب التجاري ".



وعلى الرغم من أن المملكة لا تزال مغلقة أمام السياح الدوليين ، إلا أن ميكولس كشف أن مستويات الإشغال في ممتلكاتهم تصل إلى 70٪ في بعض المناطق ، مدعومة بالطلب من السكان السعوديين.

"ستندهش مما يحدث في المملكة العربية السعودية. لقد ساعد السوق المحلي بشكل كبير على تعويض غياب المسافرين الدوليين وأعتقد أن السعودية ستواصل الاستفادة من السوق الداخلي ".



"اتصل بي المالك (في أبها) الأسبوع الماضي وقال ،" عقارتنا في أبها تحقق أداء قويا من خلال السوق المحلي ولتلبية ذلك سنضع المزيد من الموارد لفتح أبوابنا بشكل أسرع. من المفترض أن نفتتح في عام 2022 ، وسنحاول افتتاحها نهاية الربع الثاني ، أو بداية الربع الثالث من العام 2021 ".

في عام 2014 قامت الشركة بتشغيل أربعة عقارات في المنطقة. ومنذ ذلك الحين ارتفع العدد إلى 12 ، ومن المقرر افتتاح 12 أخرى ، بما في ذلك في أفريقيا.