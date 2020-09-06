بقرابة مليار ريال سعودي، جلف ريليتد تفتتح منتجع أنتارا في الرياض

تؤكد جلف ريليتد إن الاستثمار في أنتارا يعكس الثقة في سوق العقارات السعودي.

وتعد جلف ريليتد، مدير تطوير مشروع «أنتارا»، شراكة بين شركة «جلف كابيتال» في الإمارات، و«ذا ريليتد كومبانيز»، الشركة العقارية الخاصة في الولايات المتحدة الأمريكية.



وقال الدكتور كريم الصلح، الشريك الإداري في «جلف ريليتد» والرئيس التنفيذي في «جلف كابيتال»: يؤكد استثمار جلف ريليتد في مشروع أنتارا والذي بلغ مليار ريال سعودي على إيماننا بالقطاع العقاري الواعد في الرياض وعلى آفاق وإمكانيات النمو التي تتحلى بها المملكة على المدى الطويل. ويعتبر مشروع التطوير العقاري هذا الاستثمار السادس الضخم لـ«جلف كابيتال» في السعودية وهو يظهر التزامنا بدعم رؤية 2030 التي تنتهجها المملكة من أجل تحقيق الازدهار الاقتصادي للجميع ولدعم نمو القطاع العقاري باعتباره إحدى الركائز الأساسية للاقتصاد.