برنامج التقاعد في دبي يلقى أصداء طيبة من القطاع العقاري

وأوضج ذلك بالقول، بأنه سيؤدي إلى تعزيز الطلب من شريحة جديدة غير الفئات التقليدية في هذا القطاع.

وتوقع الزرعوني أن يحقق البرنامج نجاحا كبيرا في في أهدافه معتمدا على ريادة دبي في كافة قطاعات الخدمات والبنية التحتية.

وأضاف الزرعوني، أن أحد شروط الاشتراك بالبرنامج يتمثل في تملك المتقاعد لعقارات في دبي بقيمة مليوني درهم للحصول على "تأشيرة التقاعد" قابلة للتجديد كل خمس سنوات ،ما ينعش مبيعات العقارات على نحو غير مسبوق، أما الشرط الأخر فيتضمن أن يكون الدخل الشهري للمتقاعد نحو 20 ألف درهم (5500 ألف دولار) وهنا سيحتاج المتقاعد إلى سكن يعيش فيه، إن لم يكن يملك عقارا في الإمارة ،وهذا يحسن مؤشرات الطلب في القطاع.



وأفاد الزرعوني، بأن توقيت البرنامج يأتي في وقت مثالي لاسيما أنه جاء في بداية مرحلة التعافي الاقتصادي بعد التداعيات الكبيرة لجائحة كورونا المستجد على الاقتصاد العالمي، والتي ستغير كثيرا من المفاهيم الحياتية لدى المتقاعدين الأجانب من ذوي الدخل المرتفع.



وذكر الزرعوني، أن نجاح البرنامج يعتمد على عدة مقومات أحدها العقارات العصرية ذات التصميم الفريد الذي تعتمده شركات التطوير العقاري في الإمارة وتلبي رغبات الفئة العمرية المستهدفة بالبرنامج، والذي يبحثون في الأساس عن أسلوب حياة مريح وملائم، حيث يمكن الحصول على الكثير من الخدمات، والعيش برفاهية ضمن تكلفة معقولة، وهو ما توفره الإمارة للفئات العمرية التي تعيش فيها.